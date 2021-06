Festival della salute e del benessere femminile a Napoli da mercoledì

Visite mediche gratuite, focus sulla violenza di genere e il bullismo, grande attenzione all'alimentazione con showcooking di grande prestigio, tanta informazione, mostre, dibattiti e tanto altro: ci sarà tutto questo nel Festival della salute e del benessere femminile, in programma dal 1 al 3 luglio sul Lungomare di Napoli.

L'inaugurazione ci sarà il 30 giugno alle ore 18 con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e altre istituzioni. Il villaggio sul lungomare di Napoli sarà animato dai 7 percorsi medici più altri spazi dedicati sempre alla prevenzione. Le visite si potranno effettuare dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20 in percorsi dedicati alla prevenzione dell'obesità e del diabete, delle malattie oncologiche, geriatriche, pediatriche (meno di 14 anni), della fertilità, sessualità e menopausa, delle malattie infettive e neurologiche. Gli altri controlli medici presenti all'esterno dei percorsi saranno dedicati a odontoiatria pediatrica, oculistica, nefrologia, terapia del dolore e dermatologia estetica. Sempre nel villaggio ci saranno un'area dedicata a piccoli incontri culturali, un'area showcooking in cui importanti donne chef prepareranno piatti salutari.

«Il Festival è un grande progetto medico ma non solo - ha spiegato Annamaria Colao, Chairholder Cattedra Unesco Federico II - perché la visita è uno strumento educativo. È un evento interamente dedicato alla donna nelle sue diverse età, insegnerà ed educherà la popolazione. Ci saranno anche spazi dedicati ad un convegno contro la violenza sulle donne, al bullismo e poi ci saranno dei talk show di medicina. Ci piace farlo partire da Napoli ma non sono escluse altre mete. Sarà anche una grande occasione per promuovere il vaccino».