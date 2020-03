Fiamme Oro, pugni contro la violenza ai Cristallini: al via il protocollo d'intesa

Di complimenti e attestati di stima ne hanno ricevuti tanti. Da più parti l’incoraggiamento a proseguire in maniera energica quanto di buono tracciato. Molteplici le visite istituzionali ricevute. Dal presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, al suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier e consorte, passando per il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, fino al capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli e al prefetto e vicedirettore generale della Pubblica sicurezza Antonio De Iesu. Gli atleti delle Fiamme Oro continueranno la loro meritoria attività sportiva, pedagogica e sociale in una nuova cornice.



Nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo (ore 12.30) sarà firmato domani il protocollo d’intesa per la concessione gratuita al Ministero dell’Interno del primo piano dell’ex mendicicomio, in via dei Cristallini, destinato ad attività sportive rivolte ai giovani del rione Sanità. Interverranno il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il questore Alessandro Giuliano, il presidente del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Francesco Montini, l’assessore al patrimonio Alessandra Clemente ed il presidente della Terza Municipalità Ivo Poggiani, per sancire ufficialmente la ratifica.



«Sono felice per questa bellissima iniziativa. Il lavoro che Donato Cosenza ed io abbiamo svolto e stiamo portando avanti è impegnativo ma allo stesso gratificante. Finalmente diventeremo a tutti gli effetti una sezione FFOO. Meritano una struttura adeguata i ragazzi del rione Sanità: hanno bisogno di credere in noi e in qualcosa di diverso dalle loro cattive abitudini», spiega entusiasta Vincenzo Picardi, bronzo alle Olimpiadi di Pechino nel 2008.



Istruttore titolato, il pugile napoletano in tuta cremisi considera lo sport un antidoto efficace al bullismo e una leva di riscatto sociale in contesti difficili. «Abbiamo raggiunto un numero importante di ragazzi interessati al pugilato: la maggior parte sono bambini. Il nostro obiettivo è riuscire a tirare fuori un campione e dimostrare alla collettività che nella vita si può riuscire in tutto, se si crede in quello che si fa», osserva fiducioso Picardi.



Pugni efficaci contro la violenza. «Il questore Giuliano, il presidente Montini e l'ispettore Luca Piscopo hanno lavorato in sinergia, per rendere possibile e concreto questo sogno, mettendosi a disposizione della comunità, rimarcando il motto della Polizia di Stato: «Esserci sempre», una garanzia per i cittadini».



Continuità. Già nel luglio del 2018, grazie alla collaborazione della Polizia di Stato, all’interno della Basilica di Santa Maria della Sanità, è stata inaugurata una palestra di boxe, che ha consentito di avviare percorsi di accompagnamento e di presa in carico di numerosi giovani a rischio devianza. L’affluenza crescente dei ragazzi del quartiere ha fatto emergere la necessità di una sede più adeguata alle esigenze del progetto, in modo di accoglierne un numero maggiore all’interno della terza Municipalità.



La firma del protocollo d’intesa, propiziata dal Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro e recepita con favore dall’Amministrazione comunale, potrà accompagnare, così, alla pratica gratuita del pugilato e del judo i giovani del rione Sanità.





