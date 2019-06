Fico e de Magistris, domenica di corsa «Corri contro la violenza»

Sabato 8 Giugno 2019, 13:52 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 14:21

Ci sarà anche il presidente della Camera Roberto Fico a «Corri contro la violenza», in partenza domani alle 10 da piazza Plebiscito, insieme al sindaco Luigi De Magistris e l'assessore Alessandra Clemente e all'assessore regionale Chiara Marciani.Oltre sessanta le associazioni che hanno aderito alle manifestazione sono tante le Federazioni sportive che allestiranno anche dei piccoli stand in piazza Plebiscito. I protagonisti, però, saranno soprattutto tanti cittadini che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa.«Sono contenta di tante adesioni e di tanto entusiasmo - dice la presidente dell'associazione Artur Maria Luisa Iavarone - Anche in questa seconda edizione di questa manifestazione vogliamo lanciare un forte messaggio di rifiuto di ogni forma di violenza e di prevaricazione».