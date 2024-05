La Figc Campania dona divise e borsoni ai ragazzi della Voce d'e Creature

Gesto di solidarietà del comitato campano della Federcalcio. Il presidente Carmine Zigarelli è stato in visita presso la Fondazione 'A voce d'e Creature di don Luigi Merola per consegnare completi da gioco e borsoni per ragazzini e ragazzine. «Don Luigi merita un plauso che porta avanti senza sosta per il futuro di tanti giovani. Il calcio è un importante strumento per combattere le devianze minorili, la dispersione scolastica e ogni forma di illegalità», ha detto Zigarelli.