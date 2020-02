Fise, dalla Campania un corso sui disagi dei minori

La Fise (Federazione italiana sport equestri) Campania, scende in campo per i minori con un corso che studierà i loro disagi. Si chiama «Disagi del minore in ambito sportivo» il corso che inizia oggi nella sede della Fise Comitato regionale Campania (via Vicinale Micca 26, Napoli) e proseguirà ogni lunedì del mese di febbraio.



Il corso è rivolto agli atleti e alle loro famiglie, ai presidenti di circolo e agli istruttori affiliati e sarà tenuto da avvocati, psicologi, psicoterapeuti e forze di polizia.



Un'iniziativa che parte dalla federazione nazionale sport equestri tesa a informare per prevenire i disagi in cui i minori possono trovarsi e tutelare I veri valori dello Sport.



