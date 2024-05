Fondazione Fabbrocini, galà di beneficenza a Napoli tra teatro e musica per la ricerca sul tumore al pancreas

Il 7 maggio, al Teatro della Mostra D’Oltremare di Napoli, si terrà il Gala di beneficenza della Fondazione Gabriella Fabbrocini. L'evento sarà dedicato alla raccolta fondi per sostenere la ricerca sul tumore al pancreas e sulle patologie cutanee.

Una importantissima iniziativa quella organizzata dalla Fondazione Fabbrocini, costituita nel dicembre del 2023 e fortemente voluta dai familiari, dagli amici e dai colleghi più cari della dottoressa Gabriella Fabbrocini, per tenerne vivo il ricordo e per proseguire nel cammino da lei tracciato seguendo il suo esempio di dedizione, passione, professionalità e solidarietà.

Fabbrocini è stata professore ordinario di Dermatologia e Venereologia dell’Università “Federico II” di Napoli, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia Clinica e della Scuola di Specializzazione in Dermatologia, durante gli anni della sua direzione ha dato vita ad una vera e propria “rivoluzione” scientifica ed assistenziale con la creazione di numerose attività.

Durante la serata di beneficenza, numerosi esponenti del mondo dello spettacolo si esibiranno in performance teatrali, musicali e comiche, contribuendo alla creazione di un'atmosfera di generosità e solidarietà. Sarà un'occasione per unire divertimento e impegno sociale.



Durante l'evento verranno premiate, per la loro dedizione e il loro contributo alla ricerca medica, due illustri personalità: il Prof. Renato Ostuni, Responsabile dell'Unità di Ricerca in Genomica del Sistema Immunitario Innato, presso l'Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica (SR-Tiget), e la Prof.ssa Graziella Pellegrini, rinomata esperta di Medicina Rigenerativa, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.



Buffet e welcome cocktail dalle ore 20:00

Inizio evento alle ore 21:00​

Il contributo di partecipazione all'evento è di €50