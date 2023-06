Fondazione Ferrara-Cannavaro, tutti gli eventi tra bike tour, padel e galà

È tutto pronto per il grande programma estivo delle iniziative di solidarietà della Fondazione Cannavaro Ferrara che quest’anno destinerà la raccolta fondi alla “Casa del Sorriso” di Napoli, un’oasi di accoglienza e di felicità per bimbi e famiglie in difficoltà, per consentire loro di avere accoglienza, laboratori culturali, artistici e sportivi. Il progetto “Casa del Sorriso” è in collaborazione con Fondazione Cesvi di Bergamo e la Cooperativa il Grillo Parlante di Napoli.

Il format di eventi già consolidato si arricchisce in questa edizione con una serie di Bike Tour: 3 tappe benefiche, targate Trek e Union gas e luce, capitanate da Fabio Cannavaro. “Pedalare è una missione”: il campione del mondo del 2006 e i suoi amici bikers, tra cui Beniamino Desiderio organizzatore del tour, pedaleranno per raccogliere fondi utili a realizzare i progetti solidali della Fondazione.

La prima tappa sarà “Roma-Napoli” il 12 giugno, la seconda “Napoli-Caserta” il 13 giugno e la terza la “Scalata del Vesuvio”, con partenza da Torre del Greco il 14 giugno.

Il 13 giugno, inoltre, ad Aversa, alla presenza dei founders, i fratelli Ferrara e Cannavaro, della madrina Maria Mazza, del Sindaco Alfonso Golia, del Vescovo Angelo Spinillo e della Inner Wheel, presso la Parrocchia Santa Maria La Nova, si terrà l’inaugurazione del campo di calciotto, ristrutturato grazie ai fondi della Fondazione, dove potranno giocare 500 bambini.

La serata del 14 giugno sarà dedicata alla tanto attesa “Charity Summer Night”, l’esclusivo party riservato alla generosità di donatori privati e aziende partner: ospiti VIP animeranno il gran galà di spettacolo, musica e divertimento che avrà luogo al Club Partenopeo di Via Coroglio a Napoli.

Il 15 giugno, infine, il centro sportivo Azul Padel ospiterà il “2° Torneo Vip Padel FCF Nissan Center Group” organizzato da Simone Barazzotto con protagonisti, oltre a Paolo Cannavaro, Ciro e Vincenzo Ferrara saranno Nicola Amoruso, Christian Panucci, Gigi Di Biagio, Gilles Rocca, Mara Santangelo, e Diego Maradona Jr.

I founders hanno dichiarato: «Siamo orgogliosi di poter realizzare una nuova iniziativa sociale a beneficio dei minori meno fortunati. Un obiettivo solidale che intendiamo raggiungere con le tre tappe del Bike Tour, una novità che ha un significato simbolico, oltre che concreto, il Galà solidale e il torneo di Padel, grazie sempre al fondamentale supporto di tutti gli ospiti, degli amici, dei donatori storici e degli sponsor istituzionali».