Fondazione Fioravante Polito, Spalletti riceve un ritratto dell'artista Fernando Mangone

Luciano Spalletti ha ricevuto nel suo ufficio a Castel Volturno Davide Polito, presidente della Fondazione Fioravante Polito e direttore del museo del calcio a Castellabate.

Il tecnico del Napoli ha ricevuto in omaggio un ritratto realizzato dall'artista Fernando Mangone.

La Fondazione Fioravante Polito porta avanti da anni la campagna per l'introduzione del Passaporto ematico nel mondo dello sport per scoprire eventuali malattie in età adolescenziale.