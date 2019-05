Formazione, protocollo d’intesa tra l’École Dumas e i licei Umberto, Sannazaro e Convitto Vittorio Emanuele

Lunedì 20 Maggio 2019, 16:47

Si svolgerà mercoledì 22 maggio, alle ore 12.30, presso la sede del Consolato generale di Francia, in via Francesco Crispi 86, la firma del protocollo d’intesa stipulato tra l’Ecole Alexandre Dumas (dove ha sede il Grenoble) e i licei classici Umberto I e Sannazaro e il Convitto Vittorio Emanuele di Napoli. Interverrà, tra gli altri, il console generale della Francia a Napoli nonché direttore dell’Institut Français di Napoli Laurent Burin Des Rozier.La convenzione di partenariato tra l'Ecole e le tre scuole coinvolte ha l'obiettivo di favorire l'inserimento degli studenti in uscita dalla scuola media Alexandre Dumas nelle classi EsaBac dei due licei e del Convitto. Grazie a questo accordo gli alunni della scuola francese di Napoli potranno iscriversi direttamente al secondo anno del primo biennio di liceo linguistico, nella sezione EsaBac dell’Umberto, Sannazaro e Convitto Vittorio Emanuele. Gli studenti così non dovranno sostenere alcun esame integrativo, essendo la loro preparazione della Quatrième Année propedeutica per l'accesso alla seconda classe del linguistico EsaBac.Prima di questo storico accordo gli studenti iscritti alla scuola francese risentivano di uno sfasamento di anni, dovuto alla diversità tra i sistemi scolastici italiano e francese. «L'integrazione degli studenti provenienti dalla scuola media francese nel sistema scolastico del secondo grado italiano ci sembrava una questione fondamentale – spiega la direttrice de l'Ecole Alexandre Dumas Nathalie Mary-Beniès - La scuola media francese ha una durata di 4 anni diversamente della scuola italiana che dura solo 3 anni. È nata dunque l'esigenza di creare un ponte tra la scuola media francese e liceo italiano. La convenzione era già stata stipulata con il Pagano-Bernini ed ora abbiamo coinvolto anche altre scuole napoletane come il Sannazaro, l'Umberto I, il Convitto Vittorio Emanuele».