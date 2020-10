Forum disabilità: 20mila mascherine per le famiglie dei Monti Lattari

Ventimila mascherine per i diversamente abili ed i propri familiari appartenenti ai comuni dei Monti Lattari. L'iniziativa parte dal Forum della Disabilità che ha hiesto e ricevuto dalla Regione 20.000 mascherine FFP2 e chirurgiche che ora verranno distribuite a 14 comuni. «Abbiamo preso contatti con gli assistenti sociali e tramite loro con le associazioni che trattano la disabilità - spiega Giusy Sbaglio del direttivo - Abbiamo voluto donare le mascherine oltre che ai disabili anche al loro nucleo familiare per far capire quanto è importante per un disabile che la sua famiglia resti in buona salute. È solo un piccolo gesto ma ci auguriamo che sia l'inizio di un percorso molto ampio che va dall'abbattimento delle barriere architettoniche, all'inclusione scolastica fino al l'accessibilità dei lidi balneari».

Le battaglie del Forum guidato da Rosario Capuano hanno rappresentanto vittorie importnati per le persone che hanno difficoltà motoria, proprio come l'acquisto di sedie Job per le spiagge del litorale stabiese e della Penisola Sorrentina e l'accessibilità agli stessi lidi, che spesso rappresenta un ostacolo insormontabile.

