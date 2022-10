Forum Lex porta lo sportello famiglia e minori in giro per l’Italia

L’Associazione Nazionale Forum Lex da domenica 16 ottobre, partendo dal Parco Giochi “Liberty City Fun” sito in Volla in provincia di Napoli, inizia un nuovo progetto dedicato alle famiglie e ai minori in difficoltà. Lo sportello itinerante è il primo in Italia che porta i professionisti con comprovata esperienza e competenza in ambito minorile, nei luoghi frequentati da minori e genitori (Parco giochi, centri sportivi, centri commerciali, etc).

«Dopo il successo – dichiara la criminologa investigativa Iolanda Ippolito - e le richieste di aiuto sulle dinamiche che ruotano attorno alla fenomenologia sociale minorile, dal bullismo, alle baby gang, fino ad arrivare all’ isolamento sociale dell’Hikikomori, pervenute allo sportello “Famiglia e Minori”, inaugurato il mese scorso a Napoli, abbiamo ritenuto di fondamentale importanza proseguire con questa progettualità con la nascita di sportelli itineranti, in tutti i luoghi frequentati da adulti e minori. La famiglia è una risorsa dalla quale occorre partire e con la quale si deve collaborare, congiuntamente agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, affinchè il presente e il futuro dei nostri giovani siano felici e ricchi di prospettive. Sarà presente nel nostro percorso itinerante, nostro personale volontario specializzato, quali criminologi, psicologi, avvocati, componenti forze dell’ordine, rappresentanti del dipartimento nazionale per la disabilità, professionisti sportivi, personale con attività di clownterapia, con un primo supporto alle famiglie, per la prevenzione al disagio dell’infanzia e dell’adolescenza e quale sostegno alla genitorialità. Nel nostro percorso saranno inoltre presenti, adulti e minori con i loro genitori vittime di violenze a abusi, che racconteranno la loro storia e soprattutto, come sono riusciti a salvarsi dalle violenza subite. Ritengo le testimonianze di alto valore sociale e non solo, da esse si rileva l’amore con cui portiamo avanti la nostra missione e il serio operato della nostra associazione»

Il progetto toccherà le città italiane dove ha sede la nostra associazione e sarà possibile chiedere informazioni e visionare le date dei prossimi incontri, sul sito www.forumlex.it.