Forum Lex: ecco la presentazione della Task Force Antibullo

Sabato 8 Maggio l’associazione nazionale Forum Lex e l’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone-Raffaele Scauda” di Torre del Greco, presenteranno la prima Task Force Antibullo, composta da docenti, genitori e alunni, in occasione dell’evento conclusivo del progetto “The bully is not me”. Nel corso dell’evento, i giovani partecipanti riceveranno tessere di riconoscimento come “Piccoli detective”, consegnate dalla ciminologa investigativa e presidente di Forum Lex Iolanda Ippolito.

“Una cooperazione con l’Istituto scolastico - ha dichiarato Ippolito - legata non solo al progetto, ma anche a un sentire comune, una medesima voglia di contrastare fenomeni di violenza e repressione ad ampio raggio, una stessa constante volontà di comunicare ai giovani e alle loro famiglie la bellezza di stare insieme, del rispettarsi, dell’esprimere con giudizio e libertà, il proprio mondo interiore. Il percorso è stato realizzato in via sperimentale attraverso una metodologia innovativa legata alla criminologia investigativa basata sull’osservazione della realtà, attraverso l’analisi e lo studio di casi reali correlati alla fenomenologia che ruota attorno al mondo minorile. Da questo percorso di circa tre mesi sono emerse non solo storie ed esperienze degli alunni correlate al bullismo e al mondo dei social, ma anche storie di madri che generosamente hanno donato la loro esperienza di vita affinchè possa essere utile ad altri. Queste storie saranno presentate nella stessa giornata in un video libro dal titolo Donne non madonne”.

“Sono molto orgogliosa e soddisfatta - ha dichiarato il dirigente scolastico, la Prof.ssa Maria Jose’ Abilitato - di quanto realizzato all'interno del progetto "The bully is not me". Hanno partecipato alunni di prima secondaria di primo grado e le loro famiglie in due diversi, ma molto coinvolgenti momenti formativi. La comunità che rappresento ha reagito agli stimoli proposti dall'Associazione Forum Lex, in maniera entusiasta e matura. I miei nuovi piccoli detective sono pronti a mettersi all'opera per sostenere i loro amici in difficoltà siano essi bulli o vittime! Il progetto- dichiara la referente di progetto e referente per il bullismo Dott.ssa Alessandra Foroncelli Nicolao - ha dato l'opportunità a genitori e alunni di confrontarsi su argomenti di scottante attualità, presentati da esperti di notevole competenza per i diversi settori coinvolti nel fenomeno del bullismo. Questo progetto, replicabile anche in altre Istituzioni, ha aperto la strada a nuove modalità di intervento e ha coinvolto un gruppo di giovani in prima persona per aiutare i loro pari.”