Francesco vince l'autismo e si diploma tra gli applausi dei compagni: «Non è contagioso, noi abbiamo bisogno di amore»

Il giorno degli esami di maturità è uno di quelli che restano per sempre impressi nella nostra memoria,ma per i ragazzi di, piccola cittadina della provincia di, sarà un giorno da ricordare.è un ragazzo affetto da autismo, ha sostenuto pochi giorni fa il suo esame, e il video sta facendo il giro del web. L'Istituto è illo stesso in cui uno studente 17enne sfreggiò a febbraio il volto di una professoressaAl termine dell'orale, Francesco supportato dal suo insegnante di sostegno, il professore Michele Vozzella, ha letto una lettera davvero commovente: «Sono passati sette anni - legge nella lettera Francesco - e oggi termino il mio percorso scolastico, ho imparato tante cose e conosciuto persone bellissime. Grazie a tutti , professori e amici. Grazie ai miei compagni sono diventato più autonomo e sicuro di me, mi hanno fatto capire che esistono anche persone buone e sincere in questo mondo per quelli come me. L'autismo non è contagioso, noi abbiamo bisogno di amore e integrazione, socializzare vuol dire esistere ed è quello la scuola ha fatto per me. rimarrete nel mio cuore per sempre». La classe scoppia in un fragoroso applauso, sono tutti commossi.A condividere questo video che ha superato le 200 mila visualizzazione è stata la dirigente scolasticaPina Sgambato che ha così sottolineato: " Santa Maria a Vico, piccola cittadina della provincia di Caserta. In un'aula dell'istituto tecnico Majorana-Bacehelet si stanno svolgendo Le lacrime del professore sono le lacrime di tutta la nostra scuola. Siamo orgogliosi di te Francesco, ci mancherai! Possa tu vivere sempre in un mondo a colori! Sono felice che la nostra scuola abbia professionisti del valore di Michele Vozzella .Per piacere vedete tutto il video. Io proporrei la lettera finale del nostro campione come manifesto dell'autismo! P.S. Mi sono permessa di condividere il video, perchè, come si sente dall'audio, la sua bravissima mamma desidera che faccia il giro del mondo, in aiuto alla causa dei ragazzi speciali come Francesco!"