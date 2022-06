Fratelli morti mentre facevano sport, a Poggiomarino nasce associazione per ricordarli

Si terrà domani sera alle 20 il primo memorial dedicato a Giuseppe e Rocco Perrino, due fratelli, entrambi appassionati di calcio e sport, scomparsi prematuramente a poca distanza l’uno dall’altro.

L’appuntamento è presso il football club “Cangianiello” di Poggiomarino, con inizio alle 20. Interverranno, tra gli altri, l’ex calciatore del Napoli Stefan Schwoch e i giornalisti Nello Odierna e Raffaele Auriemma. L’evento è stato organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica che porta il nome dei fratelli Perrino, presieduta da Giovanni D’Avino con Giovanni Nappo vice.

Qualche giorno fa, dinanzi a 300 persone, c’è stata la presentazione dell’Asd, alla quale hanno partecipato esponenti delle istituzioni e della società civile. Introdotti dalla socia Licia Bifulco, sono intervenuti Brigida Marra, esperta in responsabilità sanitaria, Maurizio Falanga, sindaco di Poggiomarino, Antonio Del Giudice, sindaco di Striano, Felice Sorrentino, consigliere comunale di Poggiomarino e della Città metropolitana di Napoli, Giovanni Mensorio, consigliere regionale.

L’anno scorso Giuseppe Perrino, 29 anni, morì dopo aver accusato un malore mentre giocava una partita di calcio con gli amici, in memoria del fratello Rocco, deceduto anche lui per un malore, a 24 anni, mentre si trovava in bicicletta, nel giugno di tre anni prima. Un tragico destino per i due fratelli, che ha indotto gli amici a fondare un’associazione in loro ricordo, per diffondere i valori dello sport sano. «Il nostro obiettivo è portare un sorriso ai ragazzi e sensibilizzare su uno dei temi principali della nostra associazione, ossia la prevenzione» spiega il presidente D’Avino.