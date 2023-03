Friariell vs Puparuole: è il torneo degli ortaggi In campo i ragazzi dell'Agrario del De Cillis

'e' Friariell" contro 'e' Puparuole, 'e' Cepolle che affronteranno 'e' Cucuzziell', 'e' Mulignane che giocheranno contro 'e' Patane. È la nuova sfida Agro-Sportiva dell’Istituto Superiore Sannino-De Cillis della dirigente Angela Mormone, nella realtà popolare di Napoli Est, in quella che è il Parco Agrario della sede De Cillis di via Argine a Ponticelli. Sei squadre da otto giocatori, quarantotto studenti ed un torneo interscolastico nel pieno rispetto dell’inclusività e dei valori formativi dell’attività motoria e dello sport al quale parteciperanno anche alunni diversamente abili.

«La nostra scuola - spiegano gli organizzatori - deve essere sì un luogo di cultura, di esercizi quotidiani della mente ma anche del corpo. Una palestra di vita, un luogo stabile, sicuro, dove potere fare amicizie per la vita, stringere legami affettivi, amorosi, avvicinarsi alla natura, proteggerla; ed esprimere, maturando, la propria emotività in un confronto sano, leale, reale, in quel tempo di forma-mentis che è l’adolescenza. Mens sana in corporae sano».

Per onorare uno degli indirizzi della scuole e per sovvertire con ironia il significato semantico delle parole dialettali e del loro uso a volte dispregiativo ad altrui rivolto le squadre sono state associate a prodotti dell'agricoltura.

Le partite saranno disputate secondo un girone all'Italiana per un totale di 15 incontri per due volte a settimana in un calendario che coprirà i mesi da marzo a maggio. I premi manco a dirlo saranno, oltre alle immancabili medaglie, targhe e coppe, i prodotti dell’azienda agraria scolastica curata dagli alunni stessi guidati dai loro insegnanti.