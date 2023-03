Il 4 maggio il Galà dell'AVEP per sostenere l'Ematologia del Pascale

Torna anche quest'anno il Galà di Beneficenza a sostegno delle attività dell’ AVEP ETS (Associazione Volontari Ematologia Pascale) la cui mission è raccogliere fondi per finanziare programmi di miglioramento organizzativo e strutturale del Reparto di Ematologia della Fondazione Pascale di Napoli.

L'appuntamento è per il 4 maggio al Circolo Posillipo, per aiutare tutti insieme a finanziare l’assistenza domiciliare, continua e costante, ai pazienti con specifiche patologie ematologiche in cura presso il reparto. L’adeguamento delle infrastrutture, l’acquisto di attrezzature e l’assistenza psicologica fornita ai pazienti accompagnano infatti questa attività che con dedizione l’associazione porta avanti quotidianamente.

L’evento prevede cena con dj set insieme ad ospiti come Dario Guida, Ferdi Violin Bairami, Consiglia Morone e Serena Amabile, mentre per acquistare i biglietti al costo di 50 euro l'uno è possibile recarsi da Alessandra Libonati Jewels in Vico II Alabardieri 27 o da Barbarulo Napoli 1894 a Piazza Amedeo 16/i (Passeggiata Colonna). Per motivi di sicurezza non sarà consentito l’ingresso ai minorenni. Per info e contatti: info@avepets.it.