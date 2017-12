Gara di solidarietà per un defibrillatore alla Croce Rossa

Sabato 30 Dicembre 2017, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 18:03

Gara di solidarietà a Sarno per salvare vite umane grazie alla dotazione di un defibrillatore. "Biscotto del cuore” è l'iniziativa solidale di raccolta fondi che ha consentito di donare un defibrillatore alla Croce Rossa di Sarno. L’evento di beneficienza, nato da una intuizione della dottoressa Miriam Giudice in collaborazione con l’Associazione I LoVe Sarno, ha permesso di avere a disposizione un sistema salvavita in caso di emergenze, una apparecchiatura preziosa ed indispensabile in caso di arresto cardiaco. Ed il progetto è solo in fase iniziale perchè il sogno è quello di riuscire presto a donare altri defibrillatori da poter installare in punti strategici della città, e promuovere corsi per il loro corretto utilizzo, in modo da rendere, quanto prima, Sarno un comune cardioprotetto. “Un sentito ringraziamento va alla pasticceria che ha preparato i biscotti per la raccolta fondi. – dicono i promotori – Un pensiero speciale va soprattutto a coloro i quali hanno deciso di prendere parte a questo bellissimo progetto per la vita. Tutti devono sentirsi orgogliosi di sapere che, con un semplice gesto, si è potuto fare qualcosa di tanto meraviglioso, come aiutare a salvare vite umane”.