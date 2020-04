Generi alimentari distribuiti da M.Car per i bisognosi

Il lockdown ha bloccato numerose attività, ma sono sempre di più le aziende che stanno riconvertendo la propria produzione e la propria mission per far fronte all’attuale emergenza sanitaria. Alcune aziende, laddove l’apparato produttivo lo consentiva, hanno intrapreso nuove opportunità di business maggiormente funzionali all’emergenza in corso, altre più nobilmente hanno deciso di mettere il proprio know how e le proprie risorse a favore della collettività a scopo esclusivamente solidale.



M.Car, nota concessionaria BMW e MINI Campana, è in questi giorni pienamente operativa per fornire sussidio alle famiglie più bisognose dei comuni di Pozzuoli (NA), Caserta e Teverola (CE), sedi dei suoi showroom.

L’impegno è nobile e la sfida impegnativa: distribuire 600 kit alimentari entro Pasqua. «Ci siamo chiesti in che modo” -spiega l’AD Gaetano Pascarella-,” aiutare sin da subito le famiglie che ne avevano bisogno per permettere loro di trascorrere una Pasqua quanto più serena possibile. Così abbiamo deciso di impegnarci direttamente nella distribuzione di generi alimentari di prima necessità alle famiglie meno abbienti. I nostri magazzini, solitamente dedicati allo stoccaggio di ricambi auto, sono stati riconvertiti per far spazio in queste ore ai beni di prima necessità donati dai nostri partner mentre il nostro staff si sta occupando di inscatolarli e far partire le consegne sfruttando la flotta BMW Group e i veicoli aziendali di M.Car. Desidero ringraziare a titolo personale i nostri partner che sono prima di tutto amici titolari di aziende dotate di uno spiccato senso di responsabilità sociale che hanno aderito sin da subito e con grande entusiasmo al progetto. Si tratta della famiglia Pallante di Pasta Reggia che ha donato pacchi di pasta, l’azienda Rominella della famiglia Auletta ha contribuito con la fornitura di barattoli di pelati, la famiglia Wurzburger di Caffè Kenon donando confezioni di caffè e la International Packaging per la fornitura di imballaggi. Anche i comuni hanno dato il loro supporto mettendoci direttamente in contatto con le famiglie destinatarie dell’iniziativa».



Riconversione sì, ma solidale. Aiutare chi ne ha più bisogno e farlo nel più breve tempo possibile: è questa la nuova misson che sta spingendo la famiglia Pascarella e i suoi collaboratori in questi giorni di forte emergenza, consapevoli che solo con un impegno concreto sul territorio si può offrire sussidio in tempi celeri a coloro che ne necessitano.

