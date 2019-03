«Genitori insieme», a Pozzuoli si discute di bullismo

Mercoledì 27 Marzo 2019, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venerdì 29 marzo 2019 alle 16.30 nell'Auditorium Istituto Comprensivo 4°Pergolesi Via Annecchino,131 ad Arco Felice convegno "Genitori insieme" organizzato dall'Istituto Comprensivo 4° Pergolesi di Pozzuoli-Na in collaborazione con: Associazione Centro Antiviolenza "Teresa Buonocore" onlus, C.o.n.i.t.a - Coordinamento Operativo Nazionale Interforze, Associazione Panta Rei, Associazione Culturale Napoli Ovest, Associazione Arci Mare, Associazione Culturale PerForMare.L'incontro ha come obiettivo centrale fare il punto della situazione con genitori, insegnanti, psicologi, operatori sociali e con tutti coloro che operano nel campo psicologico, educativo e della comunicazione, sui radicali cambiamenti delle relazioni interpersonali nella società odierna, sull'impatto educativo e sociale talvolta dirompente che tali repentini mutamenti generano in particolare su bambini e ragazzi in età evolutiva, con la conseguente profonda crisi del ruolo educativo genitoriale e più in generale della comunità educante.L'introduzione e la moderazione dell'incontro è a cura della Dirigente Scolastica del 4° Istituto Comprensivo Pergolesi, dott.ssa Francesca Coletta che da tempo lavora per la promozione di attività educative su queste delicate tematiche.La relazione centrale sarà affidata al dott. Carlo Signore Formatore e psicopedagogista, Esperto in Psicologia Criminale, Responsabile psico-pedagogico di C.o.n.i.t.a. Associazione Nazionale Interforze Tutela Ambientale e di Associazione Centro Antiviolenza Teresa Buonocore Onlus, il quale affronterà le delicate tematiche connesse alle nuove dipendenze digitali (internet, social, whatsapp ecc.) e i pericoli della rete. Il fenomeno del bullismo, della prevaricazione a scuola e nei gruppi sociali: “Bullismo e Cyberg Bullismo”: illustrerà altresì a tal riguardo la Legge 29 maggio 2017 n.17.“C'è bisogno” - continua l'esperto - “di una alleanza pedagogica che consenta a tutti gli educatori ed in primis ai genitori di non sentirsi nè giudicati, nè isolati, poichè l'esperienza della genitorialità è talmente intensa e nel contempo complessa, che si presta ad essere indagata da diversi punti di vista. E' necessario pertanto conoscere, individuare e mettere in campo azioni di contrasto alle dinamiche di alcuni fenomeni inquietanti uno tra i tanti, quello delle Baby Gang che il Dott. Signore non esita a definire fenomeni di vero e proprio terrorismo urbano. Ciò significa sia "richiamare tutta la società civile all'attenzione verso l'altro che al recupero del senso di responsabilità" e "ripristinare un dialogo significativo tra genitori e figli, nell'ottica di un nuova e più incisiva attitudine al sentimento sociale collettivo".In questo delicato obiettivo la scuola può rappresentare un ruolo particolarmente importante.A tale riguardo Carlo Signore mette a disposizione con tutte le risorse professionali delle associazioni che rappresenta, interventi e azioni di formazione per docenti, operatori e corsi per genitori i quali possono essere richiesti GRATUITAMENTE inviando una mail a carlosignore25@libero.it o telefonando all'associazione Teresa Buonocore onlus al numero: 0810209044All'incontro parteciperanno tra gli altri, per un breve contributo anche: la Dott.ssa Sara Esposito giornalista esperta in comunicazione-ufficio stampa e social media che centrerà il suo intervento sull' innovazione della comunicazione nell'era digitale e la Dott.ssa Ester Signore psicologa, che illustrerà i pericoli della rete e i danni cognitivi e neuropsicologici sui giovani del post millennio della cosidetta generazione zeta.Sono previsti anche interventi e testimonianze di genitori e operatori riguardanti le seguenti tematiche: Essere genitori significativi oggi - la responsabilità emotiva ed educativa e l’importanza di chiedere un aiuto; Il rapporto genitori-figli- quando ascoltare e farsi ascoltare diventa difficile; Il bambino arrabbiato, il bambino aggressivo, il bambino vittima.Quest'ultima testimonianza infine introdurrà l'ultima parte del convegno e darà l’input per la proiezione di un video-spot autoprodotto dal titolo “Gli altri siamo noi: No alla violenza e al bullismo!” realizzato da Carlo Signore che racconta il dramma vissuto da tante vittime di violenze e di vessazioni.