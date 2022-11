«Genitori Insieme Onlus», la festa di Natale è a supporto della ricerca

Anche quest'anno l'Associazione Genitori Insieme Onlus organizza la sua Festa di Natale, che avrà luogo giovedì 1 dicembre a Villa Marinella (ore 20) in via Tasso 628. L'intero ricavato della serata andrà a sostegno della ricerca clinica che vede una collaborazione tra l'Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon e l’Università Federico II, per contrastare il sarcoma di Ewing. Si tratta di una malattia definita rara, perché colpisce 6 persone su 100mila l'anno, soprattutto i bambini e gli adolescenti. Sono tanti i casi di sarcomi in Campania e spesso si agisce troppo tardi poiché questi insorgono in maniera asintomatica o con sintomi poco specifici. Quando si presenta in forma metastatica, le possibilità di debellare questo tipo di tumore sono del 30%. La ricerca è dunque finalizzata a trovare una cura chemioterapica più efficace, in grado di debellare il sarcoma di Ewing. «Soltanto puntando sulla ricerca, oltre che su un'adeguata prevenzione, è possibile garantire un futuro a questi ragazzi – racconta Fiorella Di Fiore, presidente dell'associazione Genitori Insieme. Le attuali cure sono vecchie, fortemente tossiche e poco individualizzate; allo stato attuale non esistono dei marcatori tumorali nel sarcoma di Ewing che permettono di conoscere in anticipo la risposta alle terapie. Ed è proprio questo l'obiettivo della ricerca clinica: stabilire in futuro quali siano i farmaci più efficaci da utilizzare, realizzando così una cura personalizzata».

L’evento, organizzato in collaborazione con Luxury Events Napoli, prevede un buffet a cura della Onlus Monelli tra i fornelli; il racconto dello scrittore e umorista napoletano Amedeo Colella e l'intrattenimento musicale del gruppo Insound, un trio composto da voce, piano e sassofono che sfrutta la vocalità di tutti gli elementi creando intrecci di voci accattivanti, su un repertorio dalle sonorità moderne ed eleganti. Per la serata la band proporrà un repertorio molto suggestivo, di richiamo alle più celebri canzoni natalizie e alla musica pop.

Durante la serata gli ospiti saranno invitati a pescare un numero e potranno partecipare alla lotteria di Natale: saranno sorteggiati numerosi premi offerti dagli sponsor e non mancherà il corner con l’esposizione dei gadget natalizi realizzati da Genitori Insieme per supportare le attività dell’associazione stessa e, in questo caso, a supporto del progetto di ricerca.

L'associazione Genitori Insieme nasce nel 1990 per volontà di alcuni genitori, con la finalità di supportare i propri figli malati oncologici. Da anni l'associazione punta a migliorare la cura e la degenza dei bambini affetti da malattia onco-ematologica, accogliendoli in un ambiente confortevole, cercando di alleviare la degenza in reparto grazie a una serie di iniziative e progetti a misura di bambino.

Per partecipare alla serata è richiesta una donazione a partire da 30 euro a persona.

Per ulteriori informazioni: www.genitorinsieme.it, info@genitorinsieme.it, https://www.facebook.com/AssociazioneGenitorInsiemeOnlus. tel. 366 6422367- 3791446672