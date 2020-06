Gennaro Regina dona al Pascale il Vesuvio che spacca il virus

La lava del Vesuvio che spacca il virus in due e consegna a Napoli il titolo di protagonista di una pagina di cronaca destinata ad entrare nei libri di storia. La pandemia che ha devastato il mondo e l’impegno dei medici e dei ricercatori campani, il Pascale in primis, con l’intuizione del farmaco anti artrite rivelatosi efficace anche per le complicanze della polmonite da Covid. C’è tutto questo nel quadro che Gennaro Regina, commercialista mancato, artista per gioco, come ama definirsi, diventato poi in tutto il mondo l’arstista del Vesuvio, ha donato all’Istituto dei tumori di Napoli, in segno di riconoscenza per il lavoro svolto in questi drammatici mesi da tutti gli operatori sanitari.



Il quadro verrà affisso in una delle sale d’attesa dell’Istituto. Gennaro Regina ha promesso che parteciperà anche lui al concorso “Adotta una parete del Pascale”, l’iniziativa lanciata un mese fa dall’Istituto per colorare le pareti dell’ospedale e rivolto a tutti gli artisti, professionisti e non d’Italia, a inviare bozze di quadri o murales.



«Grazie davvero a Gennaro Regina e, grazie al sul estro tutto napoletano – dice il direttore generale del polo oncologico, Attilio Bianchi – per aver fissato in una immagine pittorica di rara bellezza la capacità di Napoli e della Campania di rispondere con risultati eccellenti alla pandemia da coronavirus».



