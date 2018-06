«Giochi senza barriere» magia lunga un giorno

Sabato 9 Giugno 2018, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 11:03

L'anno scorso almeno 20 mila persone si persero nel divertimento proposto nella Mostra d'Oltremare. Quest'anno è probabile che si superino i 25 mila, però non è una gara di numeri quella messa in campo dall'associazione «Tutti a Scuola», ma di sorrisi. I sorrisi degli ultimi, dei bambini disabili che quotidianamente perdono libertà, diritti e garanzie celate dietro ai tagli al bilancio. E dei loro genitori, che per un giorno all'anno possono sentirsi meno soli, a fare i conti con le problematiche quotidiane e i disagi delle limitazioni.TUTTO GRATISLunedì dalle 10 alle 18 la Mostra d'Oltremare si trasforma ancora una volta in un paese dei balocchi con «Giochi senza Barriere», l'iniziativa organizzata da Toni Nocchetti di «Tutti a Scuola» che ha coinvolto centinaia di volontari e aziende che «a titolo gratuito doneranno quanto occorre per far trascorrere una giornata di gioia a questi ragazzi. La magia è questa: nessuno ci finanzia». Oggi 120 volontari inizieranno a montare il palco, a preparare la platea e le aree giochi, mentre continuano ad arrivare richieste di partecipazione. «Ben 65 gli autobus che arriveranno a Fuorigrotta, abbiamo dovuto stoppare le richieste perché sono davvero tanti. Lo scorso anno erano 42, c'è stata una crescita incredibile, un'esplosione demografica di gioia. Messi in fila questi 65 autobus raggiungono un chilometro, un chilometro di felicità».PIZZE E GELATIOtto ore dedicate alla felicità che inizia già nel momento in cui si indossano le magliette arancioni della manifestazione, dove ogni attività, ogni gioco, ogni spettacolo è completamente gratuito. «Giochi senza barriere» è una festa che nasce dal bisogno di gridare a gran voce che ognuno di noi può e deve contare sull'altro, per offrire ai disabili un giorno diverso. «Coinvolte almeno 15 scuole, 12 parrocchie, 9 educative terra, 29 centri di riabilitazione, 21 associazioni per un totale di 3.163 persone, a cui aggiungere almeno 4.500 persone prenotate oltre a coloro che verranno coi propri mezzi che sono oltre il doppio». Grazie agli sponsor ci saranno più di 5.000 pasti riservati, e ci saranno così montanare tradizionali e con la nutella, pizze, Fiocchi di neve e graffe, granite, gelati, caffè. «Siete tutti invitati lunedì alla Mostra d'Oltremare: artisti famosi e politici in carriera ma soprattutto donne ed uomini di buona volontà, per affermare con un sorriso devastante che un altro mondo deve esistere. A partire da qui».GLI OSPITIE tanti sono gli artisti che rinnovano il loro impegno sociale con «Giochi senza barriere». Come Gigi Finizio, Valentina Stella, Andrea Sannino che con la sua «Abbracciame» amata perfino da Dries Mertens trasformerà la Mostra d'Oltremare in uno stadio, l'apprezzato attore e imitatore Francesco Cicchella, Tueff, uno dei rapper più originali della scena musicale napoletana, l'amata attrice Cristina Donadio, il comico Alessandro Bolide, Mario Porfito, gli artisti di strada Claudio Benegas e Dario Cosentino, il teatro di Ole e Olivia, i burattini di Giorgio Ferraiuolo e tanti altri ospiti tra cui un artista amatissimo che gli organizzatori sveleranno soltanto a poche ore dall'evento per questioni di sicurezza. Ma soprattutto ci saranno i 40 gruppi musicali di artisti disabili che si esibiranno sul palco, quest'anno nell'area più bella della Mostra d'Oltremare, quella del laghetto Fasilides e del Cubo d'Oro.I GIOCHISi gioca coi piccoli gonfiabili e mini sport, il laboratorio di riciclo, quello di cucina, musicale e di pittura, i mini tour in bicicletta e tandem. E ancora improvvisazioni creative con manipolazioni, esprimenti scientifici, percorsi con carrozze d'epoca, cavali e pony. Al Villaggio dello Sport tutti potranno giocare a calcetto, basket e pallavolo. Pronti a stupire i piccoli è l'Accademia Aeronautica che installerà un vero simulatore di volo, presente anche la guardia di finanza, la polizia di stato, la polizia municipale con il mini circuito auto per bambini, e Pompieropoli, l'amato stand dei vigili del fuoco.