Giornata mondiale autismo, ad Afragola evento organizzato da «La Battaglia di Andrea»

Semplice e significativo evento per celebrare il 2 aprile ad Afragola, evento voluto ed organizzato da La Battaglia di Andrea e dall'Aias di Afragola. «L'evento di stamattina ha avuto il giusto consenso soprattutto dalla nostra gente - dichiarano Asia Maraucci e Ciro Salzano - un evento voluto da chi lavora in favore dei diritti dei disabili per tutti i 365 giorni dell'anno e avvenuto nella struttura simbolo del territorio. Ringraziamo il sindaco Pannone per essere intervenuto e per le sue parole significative che hanno dimostrato quanto apprezza il nostro operato - proseguono - noi andremo sempre avanti per la nostra strada, La Battaglia di Andrea in un percorso, e l'Aias in un altro - concludono - ma i nostri percorsi si incrociano sempre, perché il risultato deve essere solo uno, giustizia per chi ne ha piú bisogno.»

Alla manifestazione presenti tantissimi genitori per bambini, il sindaco di Afragola Antonio Pannone, il consigliere comunale Antonio Iazzetta, l'assessore alla disabilità Aniello Silvestro, l'assessore alle politiche sociali Francesco Di Micco e Anna Rizzuto, componente de La Battaglia di Andrea.