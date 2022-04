Giornata mondiale dell'autismo, da «La battaglia di Andrea» un evento per i bambini

«Non amiamo molto le giornate celebrative ma gli atti concreti, e proprio per questo motivo, abbiamo deciso di dare vita a un piccolo ma significativo evento per i nostri bimbi». Lo sottolinea, in una nota, Asia Maraucci, presidente de «La Battaglia di Andrea», associazione che si batte per i diversamente abili, e Ciro Salzano, direttore dell'Aias. Ad Afragola in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, che si celebra domani, è stato organizzato dai due organismi un evento per sottolineare l'importanza del sostegno nei confronti dei bisognosi.

L'obiettivo, aggiungono Maraucci e Salzano, «è essere una certezza per i nostri concittadini e per chiunque avesse bisogno di noi in tutta Italia, non solo ad Afragola». «Gli eventi eclatanti - concludono la presidente de “La Battaglia di Andrea” e il direttore dell'Aias - non ci appartengono. Preferiamo la sostanza dei nostri interventi e delle nostre azioni, per migliorare la vita di chi soffre, tutto il resto non serve». Alla manifestazione hanno aderito anche il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, che segue da molto vicino le attività de “La Battaglia di Andrea” e dell'Aias.