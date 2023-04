La Campania celebra la Giornata Mondiale della Terra con un weekend ricco di appuntamenti solidali

Un weekend interamente dedicato al nostro Pianeta con la cifra record di 66 appuntamenti di pulizia e preservazione dell’ambiente in contemporanea in tutta la Campania. È il programma pianificato da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la «Giornata Mondiale della Terra». Una mobilitazione di massa in complessive 334 tappe italiane per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

Gli appuntamenti in Campania saranno: sabato 22 aprile ad Asolvellino; Napoli, Caivano, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Gragnano, Ischia, Mariglianella, Palma Campania, Pomigliano d’Arco, Pompei, Quarto e Somma Vesuviana (NA); Caserta, Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Castel Volturno, Castello del Matese, Giano Vetusto, Maddaloni, Mondragone, Pietravairano, Rocchetta e Croce, San Giorgio Matese, San Nicola la Strada, Sessa Aurunca (CE); Sarno e doppio appuntamento a Castellabate (SA); Cerreto Sannita, Limatola, San Giorgio del Sannio, San Lorenzo Maggiore (BN). Domenica 23 aprile a: triplo appuntamento a Napoli città, poi Bacoli, Brusciano, Castello di Cisterna, Pozzuoli, Sant’Anastasia, Saviano, Torre Annunziata (NA); Salerno, Agropoli, Campania (SA); Alife, Alvignano, Caiazzo, Cellole, Dragoni, Falciano del Massico, Gioia Sannitica, Piedimonte Matese, Recale, Ruviano, San Marco Evangelista, San Potito Sannitico, Valle di Maddaloni, Vitulazio (CE); Bagnoli Irpino (AV); Castelvenere, Cusano Mutri, Faicchio, San Lorenzello, Sant’Agata de’ Goti (BN).

«In occasione della data Nazionale Plastic Free 22 e 23 aprile, la Campania si aggiudica insieme al Veneto il titolo di Regione con il più alto numero di eventi organizzati – dichiara Renato Venezia, Referente Campania Plastic Free Onlus – Sono stati creati oltre 60 eventi suddivisi in cleanup, passeggiate ecologiche e raccolta mozziconi. Questo dato è la prova schiacciante che dopo tre anni di attività nella nostra regione si continuano a portare avanti con successo gli obiettivi dell’associazione e che i nostri referenti e volontari continuano a dare il massimo per la nostra terra. Saremo impegnati nella pulizia di molte spiagge e delle foci di alcuni dei più importanti fiumi campani quali il Sarno e il Volturno – prosegue – Inoltre, saremo presenti in tantissimi comuni con passeggiate ecologiche e raccolta mozziconi a testimonianza del fatto che la nostra presenza si sta diffondendo in tutto il territorio. L'obiettivo è quello di presenziare, nei prossimi due anni, l'intera regione e di continuare a divulgare la nostra mentalità in tutti quei luoghi dove è possibile sensibilizzare quali, scuole, centri sportivi, chiese. Con questo nostro modo di operare – aggiunge Venezia – tra qualche anno potremo sicuramente cambiare la mentalità del popolo campano per non sentir più parlare della Terra dei fuochi ma della ‘Terra dei Fiori e del Mare’. Il merito dei grandi risultati ottenuti va a tutti i referenti, ai volontari che prendono parte alle nostre attività, ai comuni che si impegnano con noi nel raggiungimento degli obiettivi, alle aziende che ci sostengono e ovviamente al nostro caro presiedente Luca De Gaetano creatore di questa grande e solida realtà che è Plastic Free», conclude.