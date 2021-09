Giornata Nazionale Abio anche a Napoli: al fianco dei bambini in ospedale

«Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale». Con questo slogan Abio, Associazione per il bambino in ospedale, torna in piazza dopo due anni di assenza per la giornata nazionale il 25 settembre. A Napoli sarà possibile incontrare i volontari Abio in via Alessandro Scarlatti, angolo via Merliani al Vomero, e piazza dei Martiri. Coinvolta anche piazza della Repubblica a Pozzuoli.

Chiunque si recherà in questi luoghi con un’offerta di 7 euro riceverà un cestino di pere, simbolo della Giornata. Il ricavato verrà utilizzato dalle Associazioni Abio per riprendere il servizio appena possibile, per organizzare corsi di formazione per i volontari, in linea con i grandi cambiamenti che gli ospedali hanno vissuto. Per tutti coloro che non potranno esserci sarà possibile ascoltare le testimonianze e sostenere i progetti Abio direttamente online www.giornatanazionaleabio.com

Cinquemila volontari presenti in 200 reparti pediatrici in tutta Italia, 650 mila ore di volontariato e tremila ore di formazione ogni anno: sono questi i inumeri di Abio che dal 1978 è al fianco dei bambini, degli adolescenti e dei loro genitori in ospedale.