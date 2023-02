Giornata nazionale del braille, mostra dei ragazzi ipovedenti al PAN

Catturare le emozioni attraverso la fotografia. Il Palazzo delle Arti di Napoli di via dei Mille ospita dal 24 al 26 febbraio una mostra molto particolare dal titolo Catturiamo emozioni con il loro approccio a cura dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e della Fondazione Istituto Strachan Rodinò e realizzata dai ragazzi con disabilità visiva insieme alla loro docente Marzia Bertelli durante i progetti estivi realizzati dal 2019 al 2022, in cui la fotografia è stata il filo conduttore delle attività.

In occasione della sedicesima Giornata Nazionale del Braille sarà possibile ammirare gli scatti realizzati dai ragazzi e i visitatori saranno guidati alla scoperta delle foto in una modalità molto particolare, attraverso un percorso sensoriale più vicino a quello che è stato il punto di vista dei piccoli artisti con disabilità visiva.

La mostra sarà inaugurata venerdì 24 febbraio alle 10 alla presenza dei rappresentanti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti, della Fondazione Istituto Strachan Rodinò e della Municipalità 1 del Comune di Napoli.

Alle 16 invece nella si svolgerà la tavola rotonda «Bambini, cecità e arte... parliamone» con il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessore comunale al Welfare Luca Trapanese, la presidente della Municipalità 1 Giovanna Mazzone e l’assessora Welfare e Cultura Benedetta Sciannimanica, la direttrice del Pan Simona Strazzullo, rappresentanti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, della Fondazione Istituto Strachan Rodinò e del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Napoli. Interverranno anche la fotografa Marzia Bertelli su «L'approccio alla fotografia per chi non vede», Monica Venuti laureanda in Belle Arti su «Arte come possibilità», il dirigente dell’Istituto ad indirizzo raro Caselli e della Real Fabbrica di Capodimonte Valter De Bartolomeis su «L’arte come strumento di espressione e inclusione», il maestro di ceramica Alessandro Marchetiello su «Vedere con le mani e con il cuore», il designer Alfredo Spinapolice su «Toccare l’immaginazione», la curatrice del museo Anteros dell'Istituto Francesco Cavazza Loretta Secchi su «Toccare e creare le forme del pensiero». Modera Silvana Piscopo, responsabile Istruzione Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della sezione di Napoli.

L’evento è patrocinato dal Club Italiano del Braille, dalla Fondazione Istituto Strachan Rodinò, dal Centro per i Servizi al Volontariato ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Napoli, l’Assessorato alle Politiche Sociali e Cultura della Municipalità 1 di Napoli e con la Cooperativa Leggere chiaro.

La mostra potrà essere visitata il 24 febbraio dalle 10 alle 19.30, e il 25 e il 26 febbraio dalle 9.30 alle 20.30, con ingressi ogni 30 minuti.