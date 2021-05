Un minuto per il tuo mal di testa, la campagna social del Policlinico Vanvitelli

Il Policlinico Vanvitelli lancia una campagna social Un minuto per il tuo mal di testa in occasione della XIII Giornata nazionale del mal di testa che cade domani 21 maggio. Promotore della campagna sono Gioacchino Tedeschi, presidente della Società Italiana di Neurologia e direttore della Clinica Neurologica del Policlinico Luigi Vanvitelli. Trenta giovani esperti di tutta Italia, di cui due della Clinica dell'Azienda ospedaliera universitaria Vanvitelli, posteranno pillole-video per rispondere alle domande più frequenti dei pazienti.

Secondo dati ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la cefalea colpisce 1 persona su 2 con episodi che si verificano almeno una volta l'anno. La patologia riguarda anche le fasce più giovane della popolazione: oltre il 40 per cento dei ragazzi è colpito da cefalea mentre 10 bambini su 100 soffrono di emicrania, una forma comune di cefalea primaria.

«Nel nostro Paese sono 6 milioni le persone che soffrono di emicrania, ossia il 12 per cento della popolazione - dice Tedeschi - Si tratta di numeri importanti per i quali una diagnosi precoce può davvero cambiare la progressione della malattia poiché evita importanti conseguenze quali la cronicizzazione del disturbo e l'abuso di farmaci. Iniziative come la Giornata del Mal di Testa servono proprio a informare il paziente e i suoi familiari per renderlo consapevole delle azioni da intraprendere per contrastare la malattia e non rimanerne schiacciato».

Presso la Clinica Neurologica vanvitelliana è istituito un Centro Cefalee, coordinato da Antonio Russo, che ha da poco ricevuto il prestigioso riconoscimento «Wolf Award», l'Oscar della ricerca. La Giornata è promossa dalle tre Società scientifiche di riferimento: SIN (Società Italiana di Neurologia), Anircef (Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee) e SISC (Società Italiana per lo Studio delle Cefalee).