Policlinico Federico II, al via le giornate blu della salute per le persone con disabilità

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, venerdì 2 aprile, dalle 11.00 alle 14.00, al Policlinico Federico II iniziano le Giornate Blu della Salute per tutte le persone con disabilità, in età adulta e pediatrica.

Visite mediche specialistiche con ambulatori dedicati di oculistica, odontoiatria, otorinolaringoiatria, ginecologia, gastroenterologia pediatrica, cardiologia e neuropsichiatria infantile a cui venerdì 2 aprile i pazienti potranno accedere con impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. I pazienti, senza necessità di effettuare la prenotazione, si potranno recare al punto di accoglienza allestito nell’area antistante all’edificio 14 e, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, effettueranno il test sierologico rapido, accolti da un team multispecialistico che li accompagnerà nella fase di accettazione e presso le diverse strutture coinvolte per effettuare le visite. Per informazioni: 081/7463830 (9.00-14.00); www.policlinico.unina.it. I pazienti con disabilità già in carico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, e che hanno manifestato alle strutture aziendali di riferimento la propria adesione, riceveranno il vaccino anti-Covid presso il centro vaccinale aziendale in un ambiente protetto e sostenuti dall’equipe sanitaria di riferimento.

Per i pazienti che effettueranno una prima visita presso il Policlinico federiciano è prevista l’opportunità di visitare gli ambulatori, con l’obiettivo di familiarizzare con la struttura e consentire, in particolare per i pazienti con disabilità cognitive e relazionali, di poter avere un approccio più sereno nell’accesso alle visite. Accompagnati anche da personale medico ed infermieristico in formazione, che avrà cura di illustrare loro l’organizzazione e gli ambienti, i pazienti potranno programmare eventuali prestazioni assistenziali nei successivi appuntamenti nell’ambito delle Giornate Blu della Salute. Un progetto che nasce con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza da parte delle famiglie e dei care-giver delle persone con disabilità rispetto all’importanza di costruire un rapporto sereno con i percorsi di cura e per poter consolidare nei professionisti della salute in formazione una sempre maggiore capacità di accogliere e comprendere i bisogni assistenziali, lavorando a processi di umanizzazione delle cure.

Le giornate della salute, organizzate sotto l’egida della Regione Campania, in sinergia con l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici e con la partecipazione dell’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, si estenderanno per i mesi di aprile e maggio. “Le giornate blu della salute hanno un grande valore assistenziale per i servizi che offriamo agli utenti più fragili e che seguiamo nel tempo per le cronicità. Queste giornate trasferiscono anche un messaggio importante di vicinanza del Servizio Sanitario Regionale agli utenti, tanto più in un periodo triste e difficile come la pandemia. Abbiamo organizzato un percorso esteso a più prestazioni ambulatoriali perché vogliamo cogliere quest’occasione anche per far sì che i pazienti con disabilità possano familiarizzare con le nostre strutture e conoscere meglio i professionisti ai quali potranno affidarsi nel corso degli anni.

È volontà della regione procedere con determinazione nella lotta al Covid e nelle vaccinazioni senza nel contempo trascurare le altre patologie che meritano altrettanta attenzione. Nascono con questo duplice obiettivo le Giornate Blu della Salute. In quanto manager, donna e madre metto in questo compito una particolare partecipazione emotiva, per questo ringrazio tutta la squadra che ha creduto in questo progetto e ne ha consentito la realizzazione”, sottolinea Anna Iervolino, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.