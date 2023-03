La Reggia Designer Outlet e Intesa Sanpaolo promuovono «Giovani e Lavoro», l'iniziativa per favorire l’occupazione giovanile

Dopo il successo delle edizioni precedenti, dal 3 aprile, per il terzo anno consecutivo prende il via nel contesto del progetto Giovani e Lavoro di Intesa Sanpaolo il progetto di collaborazione tra McArthurGlen La Reggia Designer Outlet e gli altri 4 centri italiani del Gruppo e Generation Italy, fondazione non profit fondata dalla società di consulenza strategica McKinsey & Company per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

L’iniziativa è volta ad offrire un corso di formazione gratuito per «Addetti alle vendite» della durata di 3 settimane e aperto a tutti i giovani di un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per partecipare al corso sarà necessario superare un breve test attitudinale presente sul sito di Generation Italy e un colloquio motivazionale. Al termine del percorso formativo è prevista per i partecipanti la possibilità di accedere ad un colloquio presso alcuni negozi dei cinque Designer Outlet italiani con possibilità di ingaggio.

Il corso fa parte del programma «Giovani e Lavoro», che rientra nell’impegno ESG di Intesa Sanpaolo per favorire l’inclusione educativa e l’occupabilità dei giovani con l’obiettivo di contribuire a colmare il disallineamento di competenze richieste dalle imprese e, al contempo, mettere in luce i talenti nascosti dei ragazzi e delle ragazze in cerca di occupazione. L’edizione del 2022 ha visto 74 studenti terminare il percorso formativo e sostenere colloqui presso gli store dei centri McArthurGlen in Italia con un tasso di occupazione del 95%. Il corso per addetti alle vendite, della durata di 3 settimane, sarà completamente gratuito, erogato da remoto in videoconferenza live e non richiede alcuna competenza pregressa nel settore, bensì motivazione e impegno. Per accedervi infatti è previsto il superamento di un test d’ingresso presente sul sito di Generation Italy e un colloquio con lo staff, atto a verificare l’effettiva volontà di prendere parte al corso e di terminarlo, per avere un’opportunità professionale presso i punti vendita dei Designer Outlet del gruppo McArthurGlen in Italia. Il progetto vuole accompagnare gli iscritti attraverso un percorso di crescita nell’ambito della vendita retail, fornendo strumenti, competenze tecniche, comportamentali e attitudinali.

Attraverso role play, case studies, simulazioni di situazioni di lavoro reali ed esercitazioni pratiche, gli iscritti al programma saranno accompagnati nello studio e nella pratica di tutte le componenti essenziali che caratterizzano il processo di vendita, dall’approccio e l’identificazione delle necessità del cliente sino alla gestione dei pagamenti, la vendita di prodotti o servizi aggiuntivi, la chiusura della cassa, e tanto altro. «Siamo particolarmente contenti di collaborare per il terzo anno consecutivo con Generation Italy»– ha dichiarato Donatella Doppio, Regional Director Italy McArthurGlen Group - «Nelle due edizioni precedenti abbiamo avuto l’opportunità di coinvolgere un centinaio di ragazze e ragazzi, molti dei quali hanno successivamente trovato un impiego presso i nostri Designer Outlet. Credo che questi progetti rafforzino il ruolo attivo di McArthurGlen quale motore occupazionale nei territori in cui il Gruppo è presente e contribuiscano a dare un futuro alle nuove generazioni».

«Il percorso offerto ha l’obiettivo di offrire gratuitamente competenze tecniche, attitudinali e comportamentali indispensabili per l’ingresso nel mercato del lavoro e colmare quel gap di preparazione corresponsabile dell’elevato tasso di disoccupazione giovanile nel nostro Paese»– commenta Oscar Pasquali, CEO di Generation Italy – «Grazie alla collaborazione con McArthurGlen, i giovani del territorio potranno avere accesso alle opportunità di lavoro create dagli Outlet del Gruppo.