Giugliano: i Ladri di Carrozzelle per ​la Lotta contro le distrofie muscolari

Continua il tour dei Ladri di Carrozzelle a sostegno di “A scuola di inclusione: giocando si impara”, il progetto di Uildm – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per promuovere il diritto al gioco di tutti i bambini. Sabato 16 ottobre alle 20 la rockband si esibirà a Giugliano in Campania in piazza Matteotti. L’appuntamento è a ingresso libero. Saranno presenti i volontari della Sezione Uildm di Arzano, le autorità locali e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Ludovico Ariosto, coinvolto nel progetto.

L'iniziativa targata Uildm prevede fra l'altro l’installazione di giostre accessibili in 28 parchi e aree verdi di 16 regioni italiane e nella provincia autonoma di Bolzano. Avviata a fine del 2019, ha coinvolto le amministrazioni di 24 comuni italiani, 39 Istituti Scolastici e oltre 3.500 studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso incontri e attività di sensibilizzazione per conoscere il mondo della disabilità e delle malattie neuromuscolari. I concerti della rock band - nata nell’estate dell' 89, come attività laboratoriale della Cooperativa Arcobaleno di Frascati, e portatrice di un insolito genere musicale chiamato Sbrock - sono la quarta fase di sviluppo del progetto e hanno lo scopo di sensibilizzare gli studenti e tutta la comunità sui temi della disabilità e dell’inclusione.

Infine la Uildm - nata nel 1961 - ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo per promuovere il diritto al gioco dei bambini con disabilità e rendere accessibili i parchi coinvolti nel progetto.