Un triangolare di calcio per ricordare Veropalumbo, vittima innocente della camorra

Un triangolare di calcio per commemorare una vittima innocente della criminalità, nato dalla collaborazione del Kodokan Napoli, dell'AICS e della III Municipalità. Mercoledì 29 gennaio, alle ore 10, l'associazione Giuseppe Veropalumbo, la FAI antiracket e la polizia municipale si sfideranno presso ilin piazza Carlo III per ricordare, assassinato dalla camorra il 31 dicembre 2007 a Torre Annunziata , nella propria casa, da un colpo d'arma da fuoco.A distanza di dodici anni è ancora vivo il ricordo del trentenne grazie all'opera di sensibilizzazione della moglie,, che non si è mai arresa alla mancanza di un colpevole.Quell'efferato omicidio non è valso finora il riconoscimento, da parte dello Stato, di Veropalumbo come vittima della criminalità. La sua memoria, però, è ancora viva nella mente di tutti. Il triangolare in onore della giovane vittima vedrà la partecipazione di una scuola media di Napoli, l'istituto Ammaturo - Cacciottoli.