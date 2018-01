La Befana ha il cuore degli ultras della Nocerina. Donati strumenti medicali ai bambini prematuri dell'Umberto I

Sabato 6 Gennaio 2018, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Befana è arrivata anche per i piccoli pazienti della Terapia intensiva neonatale dell'ospedale Umberto I a Nocera Inferiore. Era vestita di rosso e nero, i colori della Nocerina, la squadra di calcio della città. Sulla sua scopa gli ultras della curva sud dello statio San Francesco. Questa mattina i tifosi hanno consegnato all'ospedale 5. 444 euro raccolti per le strade della città la vigilia di Natale. I soldi sono serviti ad acquistare due importanti strumenti medicali. "Si tratta - ha spiegato il dottore Attilio Barbarulo - di una siringa-pompa, con kit annesso, che permette di praticare la terapia infusionale intraossea e di un dispositivo, cosiddetto blender, che consente invece di effettuare la ventilazione non invasiva per i neonati affetti da insufficienza respiratoria". I guerrieri, così vengono affettuosamente definiti dal personale della Tin i bambini nati prematuri e che lottano per vivere, avranno altri strumenti per avere maggiori possibilità per assicurarsi una vita quanto più normale possibile. "I bambini della Tin - ha continuato Barbarulo -ringraziano tutti ma proprio tutti quelli che hanno contribuito, con le loro offerte, a rendere più forte la Terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Nocera. Un ringraziamento particolare, fatto con tutto il cuore da parte del personale del reparto, è rivolto ad un gruppo di ragazzi straordinari, passionali, innamorati pazzi della Nocerina e della vita, questi ragazzi sono gli Ultras Nokrinum Curva Sud. Senza il loro ammirevole impegno, senza il loro instancabile aiuto, non si sarebbe potuto rendere concreta questa indimenticabile opera di beneficenza". Commosso anche il direttore sanitario dell'Umberto I, Alfonso Giordano, che era presenta all'incontro.