Golocius: cena di beneficenza per Ischia al Vomero

Martedì 13 dicembre si terrà la serata di beneficenza «Golocious per Ischia», presso la sede di Golocious Pizza e Cucina in via Domenico Cimarosa 144, una cena il cui intero ricavato sarà devoluto in beneficenza alla «Curia Vescovile di Ischia – Caritas diocesana» per la raccolta fondi «Emergenza alluvione 2022».

Il menu completo al prezzo di 20 euro a persona compreso di coperto, acqua e caffè (alcolici e soft drink esclusi) comprende: antipasto a scelta tra frittatina al ragù, al pistacchio o il crocchè della casa; pizza o primo piatto tra cui margherita, marinara, cosacca, food porn, spaghetto alla Nerano, rigatoni alla pistacchiosa, rigatoni alla carbonara; un dolce tra tiramisù al pistacchio o la cheesecake alla fragola. «Siamo vicini agli amici di Ischia, isola alla quale tutti noi siamo particolarmente legati. Nel nostro piccolo vogliamo dar loro una mano con tutta la nostra community. Aiutarsi, avere buoni propositi, essere predisposti alle buone azioni, vivere con rispetto e gentilezza, sono la chiave per combattere i momenti negativi. Speriamo che vengano in tanti», così Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli, imprenditori e food influencer che hanno ideato il format.