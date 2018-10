«GreenCare School», la cura del verde arriva in classe

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 16:09

La camelia di Carolina, scritto ed illustrato da Cecilia Latella ed edito da L'Isola dei Ragazzi, è il libro proposto gratuitamente agli studenti delle Scuole Primarie dell'Area Metropolitana di Napoli dall'Associazione Premio GreenCare Ets per promuovere, sviluppare e radicare un senso civico più orientato alla cura delle aree verdi in territorio urbano.La cura del verde arriva in classe, quindi, e lo fa con duemila copie in omaggio a docenti delle primarie che si impegnano a sviluppare progetti "green" con gli alunni. Parte così il progetto GreenCare School 2018/19.Il volume ha ricevuto il patrocinio morale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale.Si tratta di una favola green che esalta la nascita dell'amore per le piante in una bambina, Carolina, che si fa poi promotrice della cura del verde tra i compagni di classe e nella scuola.Il libro verrà distribuito gratuitamente ai docenti che ne faranno richiesta, iscrivendosi entro il 10 novembre 2018, scrivendo a segreteria@premiogreencare.org. I docenti si dovranno impegnare a sviluppare il tema proposto dal libro in maniera creativa coinvolgendo gli alunni per produrre un elaborato, corredato da fotografie che testimoni il lavoro svolto.La Giuria del Premio GreenCare decreterà i vincitori, che riceveranno a giugno 2019 un riconoscimento nell’ambito di una manifestazione pubblica. Nella prima edizione gli alunni partecipanti furono 2mila con 96 docenti. I docenti premiati furono 26.Il GreenCare School è la sezione del Premio GreenCare, dedicato alle Scuole Primarie di Napoli e della sua area metropolitana. E’ sostenuto, tra gli altri, da Arti Grafiche Boccia Spa, Ferrarelle Spa, Grimaldi Group, Russo di Casandrino Spa.