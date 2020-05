Gruppo vertenza Bros, i lavoratori in fila per donare il sangue all'Avis di Napoli

Una folta delegazione del Gruppo vertenza Bros sarà presente domani, martedi 26 maggio, dalle 8, presso la sede dell'Avis comunale di Napoli in via Cesare Rosaroll per rispondere all'appello di richiesta di sangue per gli ospedali partenopei.



I lavoratori ex Bros, già impegnati in altre attività di volontariato nel settore ambientale, non sono rimasti indifferenti di fronte alle necessità che tanti pazienti continuano ad avere in questo momento e hanno mostrato concretamente la propria sensibilità rispetto al fabbisogno di tantissime persone che, ogni giorno, hanno bisogno di scorte di sangue per interventi chirurgici o per trasfusioni.



«Siamo commossi per la risposta data dai napoletani alla richiesta di sangue - sottolineano i referenti di Avis comunale di Napoli - Grazie alla forte sensibilità delle persone si è dimostrato, ancora una volta, quanto l'impegno di ognuno di noi sia fondamentale per il benessere della collettività. La solidità del nostro sistema sanitario e la salute di tantissime persone dipendono dal singolo gesto di ognuno di noi».