Guerrieri per la ricerca, con Donnaruma 10mila euro al Gemelli

Un campione sul campo e nel privato. Gigio Donnarumma per i bambini affetti da malattie rare. Il portiere della nazionale da tempo collabora e sostiene l’associazione “Piccolo Grande Amore” di Santa Maria la Carità. L’organizzazione no profit dei Monti Lattari da anni accompagna e protegge i piccoli del territorio costretti ad affrontare malattie pediatriche rare e lavora perché la ricerca possa avanzare sempre più velocemente. Da questo assunto nasce “Guerrieri per la Ricerca” che ha visto la partecipazione degli amici e sostenitori dell’associazione raggiungendo la cifra di diecimila euro.

Tra gli amici c’è proprio Gigio Donnarumma, il campione europeo oggi in forze al PSG che al termine della raccolta fondi ha mandato un videomessaggi di sostegno e amicizia alla onlus. La cerimonia di consegna della raccolta fondi è avvenuta a metà ottobre a Roma.

Una rappresentanza dell'associazione costituita tra gli altri dal Presidente Alfonso Malafronte, il Vice Presidente Giuseppe De Rosa che hanno consegnato alla direttrice dell'area pediatrica del Centro Nemo Ospedale Gemelli di Roma, Marika Pane la cifra raccolta da destinare alla ricerca per le malattie pediatriche rare come: SMA, SLA e Distrofia Muscolare. Il direttivo è stato accolto con grandissimo affetto e gratitudine perché le donazioni sono linfa vitale per tali centri al fine di consentire agli stessi di svolgere il loro delicato lavoro.La ricerca è l'unica arma che può donare a questi piccoli guerrieri la speranza di un futuro migliore. All'associazione è stata inoltre donata una targa come encomio per l'operato svolto per sostenere il Nemo e per suggellare una futura e proficua collaborazione onde assicurare approvvigionamenti continui che possano sostenere i ricercatori. Le forti emozioni hanno reso questo giorno indimenticabile, perché l'idea di donare una speranza, un futuro, un sogno ai bambini rende nobile ogni causa e lieve ogni fatica. Ed è proprio sulla scia di queste straordinarie e indimenticabili sensazioni che l' associazione "Piccolo Grande Amore" sta già progettando nuove importanti iniziative, perché la ricerca non può e non deve fermarsi grazie al lavoro di tutto lo staff composto da Anna Tramparulo,Raffaele Giordano, Maria Teresa Sansone, Domenico Abagnale, Massimo Cannavacciuolo.