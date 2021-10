Halloween di solidarietà e con un occhio all'ambiente a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Halloween all'insegna del cuore e dell'ambiente. Un'intera strada chiusa al traffico per due giorni e dolci per tutti, in particolare per i bambini meno fortunati. Un doppio evento organizzato da Lualdo Nettuno, imprenditore già in passato protagonista di iniziative di solidarietà, che ha voluto promuovere la due giorni dedicata alle famiglie che non avevano la possibilità di festeggiare insieme ai loro piccoli. Ieri la prima serata, stasera la seconda in una prima traversa Vittorio Veneto chiusa al traffico, con decine di stand, personaggi travestiti e quattro selfie box per immortalare il ricordo dell'evento.

I bambini hanno potuto giocare e ricevere doni. In strada anche un maxischermo per permettere a Lualdo Nettuno di intervenire in diretta nonostante costretto a casa in isolamento domiciliare.