I Faraglioni di Capri a luce rosa a supporto della prevenzione per le donne

Chantecler Capri, storico brand caprese di alta gioielleria, scende in prima linea a sostegno dei diritti delle donne per la prevenzione e la cura del tumore al seno. Martedì 7 settembre, alle 19.30, dalla Terrazza dei Giardini di Augusto, partirà un fascio di luce rosa che illuminerà gli iconici Faraglioni di Capri, per il lancio della campagna di prevenzione di Europa Donna Italia, Movimento che tutela i diritti delle donne alla prevenzione e alla cura del tumore al seno.

Per corroborare il messaggio, l’elegante brand di alta gioielleria caprese Chantecler ha tinto di rosa il suo storico simbolo legato a Capri: la campanella. Il nastrino rosa che avvolge l’iconica campanella in argento Chantecler, dà vita a “La Campanella Rosa”, il cui tintinnio, la sera del 7 settembre, risuonerà sui Faraglioni illuminati di Rosa, per diffondere da Capri al resto d’Italia un messaggio di amore, speranza, fortuna e serenità. Chantecler ed Europa Donna Italia si uniscono così in un simbolico richiamo, esteso a tutte le donne e a chi le ama, ad occuparsi del proprio benessere e della prevenzione del tumore al seno.

La Città di Capri parteciperà alla diffusione del messaggio concedendo il patrocinio per l’illuminazione dei Faraglioni, patrimonio naturalistico apprezzata in tutto il mondo, che si tingeranno di rosa per sottolineare il richiamo del mese di ottobre dedicato alla prevenzione.

«La Campanella Rosa» sarà disponibile nelle boutique Chantecler di Capri e Milano e presso tutti i concessionari del brand, a partire dal 1° di ottobre; parte dei proventi delle vendite sarà devoluta a sostegno della causa di Europa Donna Italia.

Un appello sociale, rivolto alle donne, invitandole a prendersi cura di sé, da Chantecler, azienda cui sta a cuore la cura del benessere e della salute e la bellezza di tutte le donne e di chi le ama.

Un messaggio che da Capri si estende a tutta Italia e che fa da apripista alla campagna internazionale per la prevenzione al seno, per portare l’attenzione alla partecipazione attiva del mantenimento della propria salute attraverso la prevenzione e l’adesione ai programmi di screening, soprattutto per colmare i ritardi diagnostici dovuti al periodo pandemico.

Rosanna D'Antona, imprenditrice, ex paziente, oggi Presidente di Europa Donna Italia, è una grande sostenitrice dell'alleanza femminile che, anche in questo caso, ha trovato una forte sinergia con Costanza Aprea, Vicepresidente di Chantecler. D’Antona sostiene che "L’impegno nel non profit ha trovato un’ottima collaborazione da parte di un'azienda che da sempre si occupa di alta gioielleria e di bellezza ma che ha anche una grande attenzione al sociale." "Io e i miei fratelli Gabriele e Maria Elena - sostiene Costanza Aprea - siamo lusingati di poter collaborare con Europa Donna Italia e di unire la tradizione e l’iconicità della campanella a una causa così importante. Sapere che “La Campanella Rosa” sia veicolo di un messaggio di attenzione alla prevenzione ci riempie di gioia.

A margine dell’evento ha dichiarato il Sindaco di Capri, Marino Lembo: “La Città di Capri è onorata di concedere il proprio patrocinio morale alla nobile iniziativa promossa da Europa Donna Italia e Chantecler sulla nostra isola che ben coniuga il suo millenario fascino con il messaggio di Bellezza e di Amore che si intende lanciare alle donne nel prendersi cura del proprio benessere e della propria salute attraverso la prevenzione sanitaria”.