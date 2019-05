Mercoledì 29 Maggio 2019, 17:54

“Tutela di genere: progressi e regressi”: al Tribunale di Napoli sotto questo titolo si annuncia un’interessante mattinata di confronto e dibattito organizzata dal Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Napoli. Appuntamento per giovedì 30 maggio (ore 11) presso la sala Auditorium alla presenza dei vertici del Tribunale: Giuseppe de Carolis di Prossedi, presidente della Corte di Appello, Luigi Riello, Procuratore generale presso la stessa Corte, Ettore Ferrara, presidente del Tribunale, Antonio Tafuri, presidente degli avvocati napoletani e Fabrizia Krogh, presidente del Comitato pari opportunità.Su “osservazioni sul ddl proroga legge Golfo-Mosca” (per il riequilibrio di rappresentanza nei Cda e nei collegi sindacali delle società quotate e partecipate pubbliche) previsti gli interventi dei relatori Elena De Rosa, consigliere tesoriere dell’Ordine degli avvocati (nella foto), Domenica Lomazzo, consigliere di parità della Regione Campania, Maria Luigia Vitagliano del Comitato pari opportunità dei commercialisti ed esperti contabili, il Cavaliere del lavoro Stefania Brancaccio e Grazia Buccelli della Rete Comuni Vesuviani. Su “Codice rosso e osservazioni sulle sentenze in tema di femminicidio” si confronteranno il senatore Valeria Valente, Marinella De Nigris presidente di Onda Rosa, Alessandra Consiglio componente CPO del consiglio giudiziario e Domenico Ciruzzi, presidente della Fondazione premio Napoli.