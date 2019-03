Iannelli porta nelle scuole toscane la maschera di Pulcinella e le sue lezioni di legalità

Domenica 24 Marzo 2019, 13:27

Giovedi 28 Marzo presso la scuola primaria “Arrigo Bulgiani” a Follonica sarà presentato il progetto” Pulcinella e la legalità,promosso dal Club Follonica Kiwanis in collaborazione con le scuole” Arrigo Buriani” di Follonica e “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima (Grosseto) dove si concluderà Venerdi 29 Marzo.Il progetto vuole promozionare la cultura della legalità e la conoscenza della maschera di Pulcinella attraverso un percorso pedagogico e ludotetico che si articolerà in una serie di attività . Cresce intanto l’entusiasmo tra gli studenti per l’arrivo di “Pulcinella” la maschera più famosa al mondo, tanto amata da adulti e bambini , rappresentata dall’attore napoletano Angelo Iannelli ,noto come l’Ambasciatore del Sorriso per l’occasione sarà presentato il suo ultimo libro “ Professor Pulcinella Lezione di Legalità” Edito da Albatros, con prefazione del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dell’Assessore Cultura e Turismo Nino Daniele. Angelo Iannelli di recente per la sua instancabile attività , ha ricevuto importanti riconoscimenti come il Premio Sublimis Ariano Irpino e a Nola Villa Minieri l’onorificenza per aver fatto conoscere il Padre Arturo D’onofrio da Visciano in odore di santità con il” Social Day” inoltre è stato protagonista su Rai Uno, nel noto programma “La Vita in Diretta” scelto per rappresentare il simbolo della città “Pulcinella” che sarà tra i banchi di scuola a dialogare con gli studenti, con lo scopo di indurli alla riflessione per farli comprendere il rispetto e la differenza tra il bene e il male, tra legalità ed illegalità.Con il suo tipico camicione bianco, la maglia rossa, il cerone bianco sul viso, il cappello di pan zucchero “Cuppolone “avrà modo di insegnare l’arte di Pulcinella sempre più vicino alla nomina di Patrimonio Unesco e bene immateriale. Prevista la proiezione del cortometraggio sulla Terra dei Fuochi ” Pulcinella Supereroe è con noi” già premiato al Giffoni Festival. Intanto gli studenti toscani di Follonica e Massa Marittima note città turistiche in provincia di Grosseto sono emozionatissimi, già a lavoro con disegni e dipinti su Pulcinella, la legalità e la lingua napoletana. Coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado e diffondere la cultura alla legalità e far conoscere Pulcinella questo è l’obbiettivo di Angelo Iannelli.