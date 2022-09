Santobono e Ikea insieme per arredare un alloggio per pazienti e familiari

«L'alloggio che abbiamo ristrutturato potrà ospitare fino a tre famiglie. Al momento, è stato destinato a una mamma e una bimba che sono arrivate da noi dal Marocco attraverso un corridoio sanitario, a una famiglia ucraina arrivata con i corridoi umanitari dalle aree di guerra e a una famiglia proveniente da fuori regione - spiega Rodolfo Conenna, direttore generale dell'Aorn Santobono-Pausilipon - Affrontare la malattia di un figlio lontano da casa costringe le famiglie a stravolgere la propria vita per mesi. È per questo che, con il supporto della Fondazione Santobono-Pausilipon, cerchiamo di assicurare alle famiglie un alloggio e di garantire assistenza e sostegno. Grazie a Ikea Napoli Afragola e alla generosità di chi ha finanziato i lavori di ristrutturazione restando anonimo, oggi, possiamo mettere a disposizione un appartamento accogliente e confortevole che siamo sicuri riuscirà a offrire ai nostri ospiti un pò di quel calore domestico che è un fondamentale sostegno nei percorsi di cura».

Contribuire a far sentire a casa le famiglie dei piccoli pazienti in cura presso l'ospedale Santobono-Pausilipon, è questo l'obiettivo del più ampio progetto di Ikea Italia “Un posto da chiamare casa” che, a Napoli, ha permesso la riqualificazione di un appartamento della Fondazione Santobono-Pausilipon. L'alloggio in via Posillipo è stato ristrutturato grazie all'importante donazione elargita da un generoso benefattore ed è stato arredato grazie al contributo fondamentale di Ikea Napoli Afragola.

«La Fondazione Santobono-Pausilipon garantisce da sempre il diritto alla salute anche dei bambini provenienti da aree più svantaggiate e ha aderito ai corridoi umanitari per l'accoglienza di piccoli pazienti provenienti dalle aree di guerra - dichiara Flavia Matrisciano, direttore della Fondazione Santobono-Pausilipon - Ringrazio Ikea Napoli Afragola per esserci stati vicini e per averci dato la possibilità di far sentire sempre più a casa i bambini e le loro famiglie che, spesso, sono costretti a rimanere lontani dalle loro città anche per lunghi periodi. Voglio ringraziare anche Antonio D'Orta, Felice Antignani e Andrea Russo. Grazie al loro interessamento abbiamo ricevuto una generosa donazione che ci ha permesso di eseguire i lavori di ristrutturazione e ci ha permesso di realizzare un luogo che i nostri ospiti chiameranno casa per un periodo».

«Ikea Italia porta avanti il progetto “Un posto da chiamare casa” da diverso tempo - è il commento di Emilia Carolla, responsabile negozio Ikea Napoli Afragola - sono più di 750 i progetti che sono stati già realizzati in tutta Italia negli ultimi 10 anni e, tra gli ultimi progetti realizzati a Napoli, abbiamo voluto supportare la Fondazione Santobono-Pausilipon, prima di tutto mettendo a disposizione la nostra competenza per poter garantire una casa accogliente e confortevole alle famiglie ospiti. La nostra volontà è quella di costruire collaborazioni virtuose con le istituzioni locali, le fondazioni e le associazioni del territorio in cui Ikea è presente per portare il senso di casa a chi più ne ha bisogno».