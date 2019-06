Il baratto spiegato ai bambini, tra libri e giocattoli

Mercoledì 5 Giugno 2019, 13:51

Ovviamente, la sua applicabilità è limitata, ma concettualmente l’idea del baratto come modello di sostenibilità esercita il suo fascino: il riuso, e dunque la minore necessità di produzione, renderebbero questo mondo meno soffocato dalle cose.Mettiamola così: non ci vivremo, di baratto, ma comprendere che esiste un modo diverso di possedere e gestire le proprie risorse può fare comunque bene.E così, questo fine settimana ben due sono gli appuntamenti che chiamano a raccolta i bambini, per fargli scambiare i loro piccoli e grandi averi.Il primo è un BookMob a misura di più piccoli: il “Girotondo di libri” – organizzato da Librincircolo – si svolgerà questo sabato (il giorno 8 alle 11, a piazza del Gesù; maggiori informazioni alla pagina Fb o al 331/9911964), e prevede una versione ridotta (solo in altezza) della rodata iniziativa.Tra le regole (da leggere per esteso all’evento Fb), ricorre quella di incartare i libri, con un tema assegnato per la confezione; qui, anche la creatività dei bambini sarà sollecitata, perché a ricoprire il libro che si vorrà scambiare dovrà essere un proprio disegno.In verità, si potrà scegliere di portare anche diversi libri: quelli che resteranno in più, dopo il girotondo, saranno messi al centro del cerchio e, al termine del conto alla rovescia, saranno a disposizione dei più veloci a correre.Baratto per grandi e per piccoli, invece, domenica (giorno 9): “Green Economy ai Quartieri spagnoli” (che inizia alle 10.30, da Foqus - Fondazione quartieri spagnoli, a via Portacarrese a Montecalvario 69) è organizzato da “Piedi per la terra” (maggiori informazioni alla pagina Fb o al numero 338/5621757), e prevede diverse attività.Ma partiamo da “Barattolino”: il mercatino dei bambini, in cui scambiare giochi e piccole cose; o, chi sa, le classiche figurine.Per gli adulti, c’è invece “Asta baratta”, in cui si potranno scambiare non solo oggetti o mobili, ma servizi e diciamo il proprio tempo: un passaggio in auto o la spesa fatta a chi non ha possibilità di uscire di casa sono ben accetti.La giornata ha in programma anche il cerchio dei nonni e quello delle mamme, per scambiare (manco a dirlo) e condividere situazioni di difficoltà organizzativa o disagio, problemi economici e soluzioni.Infine, si mangerà tutti insieme, grazie alla cucina nostrana, a quella somala e a quella cingalese.Per tornare al baratto e a chi gli riconosce un valore importante, quantomeno indicativo, le parole dell’organizzazione: “Attraverso il baratto si possono scambiare tutte le cose, ci guadagnano tutti e non servono i soldi. È un modo di vivere che permette di dare grande valore agli oggetti e alle persone. Non serve essere ricchi né poveri, tutti abbiamo qualcosa da scambiare, perché anche la cosa più stupida può essere proprio quello che un altro sta cercando”.Non sarà risolutivo, ma ogni tanto può fare bene.