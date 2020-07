A piedi in pellegrinaggio. Ricordando la storia dell'Arcangelo che apparve ai Santi Catello e Antonino in vetta al Faito. Il 31 luglio e il 1 agosto si terrà la XV edizione del Cammino dell'Angelo, rispettando le distanze di sicurezza post covid. Un cammino, che come quelli più famosi di Santiago e degli altri Santi in giro per il mondo, è un momento di riflessione e preghiera raggiungendo oltre mille metri sul livello del mare. Anche quest'anno si partirà da vari Comuni con vari gruppi, capeggiati dagli esperti tutor del Cai (club alpino italiano) per poi raggiungere il Santuario di San Michele arcangelo retto da don Catello Malafronte. L'appuntamento alle 6,30 in chiesa Sant'Antonio a Castellammare con don Christian Cicirielli. Per informazioni 3338411446. © RIPRODUZIONE RISERVATA