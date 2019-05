Giovedì 9 Maggio 2019, 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo Gesco cerca mediattori sociali, giovani tra i 18 e i 40 anni con esperienza di teatro di strada, clownerie, teatro d’improvvisazione, arti circensi, danza, teatro e altre espressioni corporee, dotati di capacità relazionali ed empatiche.L’obiettivo è di inserirli in un corso di formazione per artisti, finalizzato alla selezione di un’équipe di lavoro di mediazione artistica nell’ambito del progetto Notti sicure e di Qualità,promosso dal Dipartimento Dipendenze della Asl Napoli 1 Centro in partenariato con Gesco Gruppo di imprese sociali, che si svolgerà nel centro storico di Napoli. Il progetto mira all’integrazione di interventi di riduzione dei rischi e di mediazione nei contesti del divertimento notturno. Il percorso prevede una sperimentazione di competenze artistiche e relazionali e, dopo una prima parte di teoria, un ulteriore selezione in cui. Gli artisti formati e selezionati dovranno aver acquisito la capacità di lavorare in équipe con gli operatori sociali di Hybrid/Notti sicure e di Qualità, di incontrare e sensibilizzare i fruitori della movida, in maniera poetica e divertente, a un uso consapevole delle sostanze psicoattive, al contenimento dei rumori molesti, a una maggiore attenzione alla vivibilità e condivisione degli spazi, al rispetto reciproco e a una maggiore responsabilità rispetto alla dispersione dei rifiuti.C’è tempo fino al 17 maggio 2019 per presentare la propria candidatura.Gli interessati dovranno inviare un curriculum vitae (con foto fino a metà busto) dove presentano il loro percorso formativo e artistico e le esperienze svolte nel campo delle arti, preferibilmente di strada e orientate al sociale, e una lettera o un video motivazionale.Per informazioni scrivere e-mail a: hybrid.rdr@gmail.com