Il liceo Martini di Trento ospite del master tenuto da Maria Luisa Iavarone

Martedì 9 Aprile 2019, 11:42

Venerdì, 12 aprile 2019 dalle ore 10.00 alle 16.00 presso Villa Doria d’Angri, 80 si svolgerà un “Laboratorio di Arti grafiche a scopo sociale: pratiche di ingaggio e confronti inter-generazionali” , un esperimento di peer-tutoring tra gli allievi del neonato Master dell’Università Parthenope (diretto da Maria Luisa Iavarone e Luisa Varriale) per “Esperti in educazione motoria e sportiva per l’inclusione sociale e la prevenzione del rischio” e due scolaresche del Liceo “M.Martini” di Trento, in visita nella nostra città, per trasformare il consueto viaggio di istruzione in una esperienza di “turismo scolastico sociale”; un format didattico-immersivo messo a disposizione dall’Associazione A.R.T.U.R. Adulti Responsabili per un Territorio Unito contro il Rischio che ha sede presso il complesso monumentale della Villa.Il laboratorio ha l’obiettivo di far attraversare luoghi e storie di impegno educativo e civile attraverso pratiche laboratoriali con colori e pennelli perché le arti grafiche sono un potente strumento di espressione i cui significati possono essere veicolati a scopi sociali.Il laboratorio sarà condotto da Davide Bozza un grafico-illustratore-fumettista che consentirà alle due generazioni di studenti e di educatori di conoscersi reciprocamente familiarizzando con metodologie e tecniche grafico-espressive. L’Ass. ARTUR persegue lo scopo -non secondario- di valorizzare attitudini e portare all’emersione di giovani talentuosi che, attraverso arte, musica, teatro, danza, offriranno il loro contributo comunicativo ed espressivo tenendo laboratori a scopo sociale per il recupero dei pminori a rischio.