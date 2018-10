Il museo apre agli studenti «per dire no alla camorra»

Giovedì 25 Ottobre 2018, 21:19

È cominciato il conto alla rovescia per il primo tour scolastico nel 'Museo della Legalità' a Miano. Tra pochi giorni, i primi di novembre, gli studenti campani potranno vivere l’esperienza di un polo museale nato e pensato per contrastare la criminalità e i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. L’ iniziativa di Giuseppina Marzocchella, dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “Rodari - Moscati” di Miano, nasce proprio come antidoto alla violenza che, da sempre, mette in ginocchio la periferia nord della città.«Il nostro territorio é martoriato dall’illegalita’ - spiega la preside che ha fatto nascere il museo - nei plessi scolastici del quartiere registriamo percentuali sempre più alte di famiglie monogenitore, spesso con un familiare detenuto ed età genitoriali che oscillano tra i 16 e i 17 anni». Se da un lato, i dati testimoniano come i giovanissimi siano sempre più coinvolti in episodi di bullismo e microcriminalità, è pur vero che esistono realtà in grado di contrastarli e prevenirli come, appunto, il museo nato nell’unica scuola napoletana dotata di un vero e proprio regolamento anti-bullismo.Il museo, che si trova all’interno del plesso scolastico, è uno spazio dedicato all’arte e alla cultura ma soprattutto alla promozione di attività laboratoriali, corsi di formazione e attività rivolte agli studenti e ai loro genitori. Negli ultimi anni la frequenza di episodi di cyberbullismo è più che raddoppiata e in media vengono segnalati 3 casi al mese da sottoporre all’attenzione del personale scolastico. Da qualche tempo la scuola tiene sotto stretta osservazione anche un fenomeno nuovo e in crescita: il bullismo “rosa” che coinvolge le ragazzine tra gli 11 e 14 anni.«Il museo fa parte di un progetto intitolato Miano in testa che si basa sulla valorizzazione delle qualità di un territorio complesso e critico come il nostro- racconta Marzocchella - dal mio insediamento nel 2016 esiste un regolamento che spazia dal divieto di portare cellulari a scuola fino a regole ben precise sull’ abbigliamento e sul divieto di truccarsi, attraverso uno stretto monitoraggio dei ragazzi abbiamo ridotto drasticamente i problemi legati al bullismo e le sue ulteriori degenerazioni».Ma non basta e la scuola vuole fare di più.Tra pochi giorni le classi di quattro istituti scolastici campani varcheranno per primi la soglia del Museo della Legalità e cominceranno a partecipare alle varie attività messe in campo per contrastare l’illegalità e la violenza. «Il museo è aperto a tutti e non solo studenti - precisa la dirigente-faremo corsi di alfabetizzazione tradizionale e digitale per i genitori e persino corsi utili per trovare lavoro come quello di cake design, le attività sono in continua evoluzione e si avvalgono della collaborazione volontaria di forze dell’ordine, associazioni e professionisti».L’ augurio è che il Museo della Legalità, inaugurato a giugno scorso e da consegnare agli studenti tra pochi giorni, potrà contare sull’aiuto di istituzioni e non solo, come suggerisce la 43enne napoletana che da due anni dirige i plessi del "Rodari Moscati". L’appello è rivolto a tutti. «Diciamo no alla camorra e investiamo sulla legalità» conclude la preside Marzocchella.