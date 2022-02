Il progetto «Affido culturale» nato a Napoli lancia il webinar per coinvolgere altre città oltre Roma, Bari, Modena e Milano

Il progetto "Affido Culturale", nell'ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, partito durante il lockdown a Napoli, estesi poi a Roma, Bari e Modena, continua a far rete in tutta Italia: dopo la new entry di Milano, domani un webinar online dalle 16 per includere altre città.

Il progetto di innovazione sociale, selezionato da "Con i Bambini", continua a ricevere molte richieste di attivazione da ogni parte d’Italia. Per questo, "Affido Culturale" ha organizzato il webinar “Verso una rete nazionale”, un incontro online destinato principalmente a istituzioni e organizzazioni non profit, che siano interessati a farsi promotori del progetto in nuove città, per individuare strategie con cui ampliare il novero di città in cui "Affido Culturale" può dare l’opportunità ai bambini e ai loro familiari di sperimentare un modello culturale nuovo, emblematico per ogni territorio, capace di creare o rafforzare la consapevolezza di quanto sia importante coltivare nuovi luoghi e relazioni. La partecipazione è gratuita ed è necessaria la prenotazione all'indirizzo: disseminazioneaffidoculturale@gmail.com.

A condurre l’incontro Ivan Esposito, responsabile nazionale del progetto, accompagnato da Nicola Caracciolo, rappresentante del Pio Monte della Misericordia come capofila del progetto nazionale.

"Affido Culturale" è un progetto nazionale selezionato da "Con I Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Si configura come progetto di innovazione sociale e vanta un soggetto capofila, il filantropico Pio Monte della Misericordia, oltre che un partenariato di 25 diverse realtà italiane che operano da anni nel terzo settore e in quello della cultura, dell'arte e del turismo.

Il progetto nasce a Napoli e si estende anche su Roma, Bari e Modena - e da poco tempo anche su Milano, con Mitades e il contributo del Municipio 8 di Milano. Attraverso esperienze culturali condivise, le famiglie stringono un Patto Educativo monitorato dalle istituzioni scolastiche, in qualità partner del progetto. Affido Culturale sogna un futuro in cui scambio, dono di sé, fiducia e reciprocità, passione e spirito di iniziativa, attenzione per l'altro e responsabilità, si diffondano nella società e siano di guida per le scelte individuali e collettive.