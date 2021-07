Il Rotary club Acerra-Casalnuovo dona il primo pannello tattile con iscrizioni in braille a palazzo Salerno Lancellotti

Un pannello tattile con iscrizioni in braille è stato installato questa mattina nel piazzale del palazzo Salerno Lancellotti a Casalnuovo di Napoli. L'installazione permanente è frutto di un service del Rotary club Acerra-Casalnuovo A. Montano, anno rotariano 2020-21, pensato per permettere una condivisione del patrimonio artistico della città anche a persone con difficoltà visive, offrendo loro il piacere di poter apprendere grazie alle dita la storia del palazzo, dimora settecentesca e testimonianza rara del passato della città.

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ Rotary Club Napoli Castel dell'Ovo, borsa di studio ai figli del... LA CURIOSITÀ Ponticelli, gli studenti diventano guide turistiche subacquee con un... L'INIZIATIVA San Giovanni, un progetto del Rotary per recuperare il Forte di...

Fondamentale, per la realizzazione del pannello, il contributo degli alunni dell'istituto comprensivo “A. Moro” di Casalnuovo che hanno curato il testo esplicativo dopo un attento studio sulle origini storico-artistiche dell'edificio. Alla cerimonia sono intervenuti la past president del rotary club A Montano, Teresa De Dominicis insieme ad alcuni soci del club, Michelangelo Riemma già assistente del governatore e dirigente scolastico dell'istituto comprensivo “A.Moro”, Noemi Taccarelli e Stefano Lombardi, rispettivamente presidente e past president dell e-club due Golfi, alcuni soci del club, gli assessori Simone Visone, Anna Romano, Crescenzio Visone, Mariarosaria Chiarolanza del comune di Casalnuovo che ha offerto il patrocinio.

«L' inclusione sociale è uno degli obiettivi primari del piano d'azione del nostro club e creare contesti inclusivi è fondamentale per garantire la partecipazione attiva di tutti. Il pannello tattile è frutto di un lavoro di squadra fatto di confronto e condivisione e pertanto. Ringrazio gli amici del rotary e-club Due Golfi, dell'istituto comprensivo “A. Moro”, l'amministrazione comunale, i soci tutti e in particolare la segretaria del club Daniela Brancaccio che ha curato il progetto. Sono contenta che la presidente Anna Iossa, per l'anno rotariano 2021-22, abbia deciso di seguire la stessa linea d'azione e sono certa che saranno tanti i service a favore di una comunità ricca di diversità, equa ed inclusiva»,queste le parole della past president Teresa De Dominicis.

«Continuità è la parola chiave del nostro club e di questo anno rotariano sono tanti i progetti su cui la commissione inclusione sta già lavorando e sono certa che anche quest'anno faremo il nostro meglio per migliorare la vita di tante persone. Servire per cambiare vite è il motto di quest'anno e noi lo faremo con entusiasmo, spirito di collaborazione e amicizia» commenta la presidente Anna Iossa. Il progetto rientra nell'ambito "Let me see" del rotary e-club Due Golfi che, in occasione della giornata rotariana del patrimonio culturale, tenutasi a maggio del 2019, ha donato al parco archeologico di Lettere due pannelli tattili in braille per favorire il recupero ambientale e del patrimonio nell'ottica di una sempre maggiore inclusione.