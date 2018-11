Il Rotary Club Campania Napoli dona tre crio-contenitori agli ospedali di Napoli e Avellino

Mercoledì 7 Novembre 2018, 15:46

“Sensibilizzare ed informare la comunità su un tema molto importante ed attuale: la conservazione del cordone ombelicale e la gestione delle sacche di sangue al fine di isolare cellule staminali.E’ questo il messaggio che il Rotary Club Campania - Napoli vuole lanciare in occasione della cerimonia di donazione di tre crio-contenitori, per il trasporto di sangue ed organi, agli Ospedali di Napoli (Monaldi e Pausilipon) e di Avellino (Moscati).Infatti, durante la serata, che si terrà Giovedì 8 Novembre (ore 19:30 presso l’Hotel Reinassence Mediterraneo, sede sociale del Club) il Rotary Club Campania-Napoli donerà i tre kit per la crio-conservazione (crio-contenitori) ai seguenti referenti dei tre ospedali: il Dott. Andrea Petraio (cardiochirurgo Azienda Ospedaliera dei Colli-Monaldi di Napoli), il Dott. Emilio Di Lorenzo (Primario Unità Operativa Cardiologia A.O. “Moscati” di Avellino) e Dott. Claudio Cerchione (Specialista Ematologo Ospedale A.O.R.N. “SANTOBONO-PAUSILIPON”).Il Rotary Club Campania-Napoli nasce nel 2015 dalla volontà di 33 giovani manager, imprenditori e professionisti che, con grande entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, hanno deciso di impegnarsi e mettere a disposizione le proprie esperienze di leadership riunendo le forze nei valori Rotariani e creando una nuova realtà nella zona Partenopea e Campana del Distretto Rotary 2100, ideando e realizzando iniziative atte al miglioramento della qualità della vita, a promuovere diritti e doveri di cittadinanza, all’abbattimento delle discriminazioni, a perseguire l’interesse generale della comunità.Ed è proprio da questi solidi valori e dalla consapevolezza, che, in Italia, solo una donna su 4 delle 600.000 che diventano mamme ogni anno, conosce la possibilità di donare il cordone ombelicale, che nasce il progetto del Rotary Campania-Napoli con l’obiettivo in primis di informare e sensibilizzare: “ad esempio” - aggiunge il Presidente del Club, il dott. Luigi Laino - “basta pensare che il cordone ombelicale, fino a qualche anno fa, era considerato un rifiuto organico che veniva eliminato subito dopo il parto, mentre studi recenti hanno però dimostrato che il sangue contenuto nel cordone ombelicale è ricco di cellule staminali: vere e proprie salvavita per combattere patologie molto gravi quali leucemia, talassemia, anemia e tante altre. Pertanto – aggiunge - è importante che questa informazione venga estesa all’intera popolazione anche attraverso la nostra attività di service, donando strumenti e cooperando con gli ospedali del nostro territorio”Infatti, purtroppo, nonostante i successi dei trapianti di cellule staminali e il riconoscimento unanime sull'importanza di questa pratica, in Italia non tutti gli Ospedali e le Cliniche sono predisposti per la crioconservazione e quindi per la successiva spedizione dei cordoni presso le banche del sangue. Anche nelle strutture attrezzate, non sempre è un servizio segnalato e suggerito da medici e infermieri.L’intervento del Rotary Club Campania-Napoli sarà, quindi, volto a favorire la conservazione del cordone ombelicale ed intervenire laddove la struttura sia carente di attrezzature, partendo dalla priorità: con la donazione di Kit per la crioconservazione.